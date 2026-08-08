Το ύψος του στεγαστικού επιδόματος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ ανά δικαιούχο φοιτητή, ενώ για όσους συγκατοικούν διαμορφώνεται στα 2.500 ευρώ.

Χρηματοδότηση ύψους 2.294.500 ευρώ προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενέκρινε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Η χρηματοδότηση αφορά συνολικά 1.120 φοιτητές ενός Πανεπιστημίου με ισχυρή παρουσία σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία, στηρίζοντας έμπρακτα τους νέους που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και τις οικογένειες που καλούνται να ανταποκριθούν στο κόστος της φοιτητικής στέγης. Ειδικότερα, 1.011 φοιτητές θα λάβουν στεγαστικό επίδομα 2.000 ευρώ, ενώ 109 φοιτητές θα λάβουν 2.500 ευρώ, με το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης να ανέρχεται σε 2.294.500 ευρώ.

Η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας αποτελεί βασικό μέρος της πολιτικής του Υπουργείου για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που διευρύνει τις ευκαιρίες για τους νέους και στηρίζει ουσιαστικά την προσπάθειά τους να σπουδάσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ιδιαίτερα σε ένα Ίδρυμα με γεωγραφική ανάπτυξη σε πέντε πόλεις της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, η στήριξη της στέγασης αποκτά ξεχωριστή σημασία για τη φοιτητική καθημερινότητα.

Η Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:« Με σχεδόν 2,3 εκατ. ευρώ προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στηρίζουμε έμπρακτα 1.120 φοιτητές και τις οικογένειές τους στην κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών. Σε ένα Πανεπιστήμιο που απλώνεται σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία, η φοιτητική μέριμνα έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Επενδύουμε σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που ανοίγει δρόμους και δημιουργεί ευκαιρίες για κάθε νέο και κάθε νέα, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου μεγάλωσε ή τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του. Θέλουμε η επιλογή των σπουδών να συνοδεύεται από την ουσιαστική στήριξη που χρειάζεται ο φοιτητής για να προχωρήσει, να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να χτίσει το μέλλον που επιλέγει.»

3,358 εκατ. ευρώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Οικονομική ενίσχυση για περισσότερους από 1.600 φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης προβλέπει απόφαση της υπουργού Παιδείας. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε επιχορήγηση συνολικού ύψους 3.358.000 ευρώ, προκειμένου να καταβληθεί το στεγαστικό επίδομα στους δικαιούχους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου για το οικονομικό έτος 2026 και αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν στις δύο βασικές πανεπιστημιακές πόλεις της Κρήτης, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο.

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Από το συνολικό ποσό των 3,358 εκατ. ευρώ, τα 2.353.000 ευρώ κατευθύνονται στους δικαιούχους φοιτητές του Ρεθύμνου, ενώ 1.005.000 ευρώ αφορούν τους φοιτητές του Ηρακλείου. Το στεγαστικό επίδομα ανέρχεται σε 2.000 ευρώ ανά δικαιούχο φοιτητή. Για τους φοιτητές που συγκατοικούν, το ποσό αυξάνεται στα 2.500 ευρώ. Η υπουργός υπογράμμισε ότι τα 3,358 εκατ. ευρώ αποτελούν άμεση στήριξη για περισσότερους από 1.600 φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και τις οικογένειές τους, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το στεγαστικό επίδομα αποτελεί ένα σημαντικό αλλά όχι μοναδικό μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Φοιτητική Στέγη 2026-2035 προβλέπεται η αξιοποίηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων φοιτητικών εστιών, καθώς και η επαναλειτουργία κλινών που σήμερα δεν χρησιμοποιούνται. Παράλληλα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία περίπου 8.600 νέων φοιτητικών κλινών μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με στόχο να διευρυνθούν οι διαθέσιμες επιλογές για τους φοιτητές. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των πανεπιστημίων, ώστε κτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φοιτητική στέγαση να αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στις παρεμβάσεις που προωθεί το Υπουργείο περιλαμβάνεται επίσης η δημιουργία ενός ενιαίου, ψηφιακού και διαφανούς συστήματος διαχείρισης της φοιτητικής στέγασης.