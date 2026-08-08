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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι που θα φθάνουν έως τα 7 Μποφόρ θα επικρατούν σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.