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Τα αίτια του θανάτου θα δείξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Πάτρα η τραγική είδηση του θανάτου ενός βρέφους μόλις 8 ημερών.

Όπως μεταδίδει το tempo24, το κοριτσάκι νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νεογνών του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» με σοβαρά προβλήμαρα υγείας.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, η κατάσταση της υγείας επειδηνώθηκε, με το βρέφος να αδυνατεί να κρατηθεί στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια της τραγικής κατάληξης αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.

Η οικογένεια του βρέφους έχει βυθιστεί στο πένθος.