Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ο τραυματίας από την έκρηξη σε βιοτεχνία παρασκευής σωστικών λέμβων στα Λιβάδια.
Η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/07), προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Ο τραυματίας είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος φέρει εγκαύματα σε πολλά σημεία του σώματός του.
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Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά, η οποία κατασβέστηκε άμεσα από τους 15 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.
Τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI