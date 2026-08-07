Η Τουρκία διευκρινίζει και κατευνάζει τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ.

Η κοινή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν την Παρασκευή η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, η επονομαζόμενη και [αμυντική συμφωνία της Μέκκας» δεν έρχεται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις της Άγκυρας προς το ΝΑΤΟ, δήλωσε η τουρκική κυβέρνηση.

«Η συμφωνία δεν αντιβαίνει στις υφιστάμενες διεθνείς συμμαχικές δεσμεύσεις της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών στους κόλπους του ΝΑΤΟ», δήλωσε η Τουρκία «καταπολέμησης της παραπληροφόρησης» στην πλατφόρμα X, υπογραμμίζοντας πως η συμφωνία «αποτελεί αντιθέτως, έναν συμπληρωματικό μηχανισμό συνεργασίας που υποστηρίζει την περιφερειακή ασφάλεια. Η ανάπτυξη περιφερειακών συνεργασιών από την Τουρκία δεν αποτελεί μια εναλλακτική στην ιδιότητά της ως μέλος του ΝΑΤΟ, ούτε ένα επιθετικό στρατιωτικό μπλοκ» πρόσθεσε.

Η Άγκυρα επανέλαβε επίσης ότι αυτή η τριμερής συμφωνία, που υπογράφηκε σήμερα στη Μέκκα, «δεν στοχεύει καμιά τρίτη χώρα ούτε κανένα μπλοκ και αποσκοπεί μόνο στην ενίσχυση της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία, τη στρατιωτική εκπαίδευση, την ανταλλαγή τεχνολογιών και την περιφερειακή σταθερότητα».

{https://x.com/clashreport/status/2085690304087155023}

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι προτίθενται να απαντήσουν σε «αβάσιμες κατηγορίες και σε χειραγωγικά περιεχόμενα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Τουρκία έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό σε αριθμό ανδρών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), του οποίου καλύπτει την ανατολική πτέρυγα, και υποδέχτηκε στις αρχές Ιουλίου τη σύνοδο κορυφής των ηγετών των χωρών μελών του, μεταξύ των οποίων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η αμυντική συμφωνία των τριών συμμαχικών χωρών των ΗΠΑ υπογράφηκε μεσούσης μιας συγκυρίας που χαρακτηρίζεται από επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Ριάντ θέλει με αυτό τον τρόπο να ενισχύσει τις συμμαχίες του στον τομέα της ασφάλειας, κυρίως αφότου αποτέλεσε στόχο αντιποίνων από το Ιράν για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας και αντιμετωπίζει μια επανέναρξη των εχθροπραξιών με τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Η ανάρτηση Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος έγραψε σε ανάρτησή του πως «Σήμερα, κατόπιν της ευγενικής πρόσκλησης του Διάδοχου Πρίγκιπα και Πρωθυπουργού της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Μέκκα. Κατά την επίσκεψή μου, συναντήθηκα με τους αγαπητούς μου αδελφούς, τον Διάδοχο Πρίγκιπα και Πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Με αυτή την ευκαιρία, υπογράψαμε ως τρεις χώρες Συμφωνία Κοινής Άμυνας.

{https://x.com/RTErdogan/status/2085728451537862693}

»Αυτή η συμφωνία, η οποία βασίζεται στην συλλογική αποτροπή, θα συμβάλει στην προώθηση της συνεργασίας μας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, στην ανάπτυξη κοινών σχεδίων στην αμυντική βιομηχανία και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η συμφωνία, η οποία επιβεβαιώνει επίσης το δικαίωμα στην άμυνα όπως ορίζεται στο άρθρο 51 του Καταστατικού του ΟΗΕ, δεν στοχεύει σε καμία χώρα, ενώ είναι ανοιχτή στη συμμετοχή όλων των αδελφικών χωρών που αποσκοπούν στην ειρήνη, την ευημερία και τη σταθερότητα της περιοχής μας. Η Τουρκία, σύμφωνα με το όραμά της για περιφερειακή ανάληψη ευθύνης, θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα την σταθερή της στάση για την επίλυση των συγκρούσεων και των κρίσεων βάσει του διεθνούς δικαίου, μέσω διαλόγου και διπλωματίας. Εύχομαι η επίσκεψή μας, οι συνομιλίες μας και η συμφωνία που υπογράψαμε να φέρουν ευλογίες σε ολόκληρη την περιοχή μας» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

{https://x.com/trthaber/status/2085660769744572925}

Η κοινή αμυντική Συμφωνία

Η «κοινή αμυντική συμφωνία της Μέκκας» συνδέει τις τρεις χώρες σε μία συγκυρία που σημαδεύεται από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και την επανάληψη της σύρραξης στην Υεμένη. Το Πακιστάν ανακοίνωσε επίσης από την πλευρά του την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία προβλέπει ότι μία «επίθεση κατά μίας από τις πλευρές θα θεωρείται επίθεση κατά όλων».

{https://x.com/clashreport/status/2085691044377624868}

«Η συμφωνία έχει ως στόχο την ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής κατά κάθε επιθετικής ενέργειας και ορίζει ότι κάθε στρατιωτική επίθεση κατά μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση κατά όλων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν.

{https://x.com/clashreport/status/2085712577225433437}

Πρώτες αντιδράσεις στην Ελλάδα

Πλήγμα για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, χαρακτηρίζει τη συμφωνία σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ και διερωτάται «τι λέει τώρα η κυβέρνηση για τους Patriot;».

Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η κοινή αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, και μάλιστα με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, συνιστά ένα νέο, σοβαρό πλήγμα, για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Οι πανηγυρισμού της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία ακολουθούνται πλέον από ένα μεγαλοπρεπές «άδειασμα» από την σαουδαραβική ηγεσία η οποία υπογράφει στρατηγικές συμφωνίες με την Τουρκία».

Προσθέτει ακόμα πως «στον αντίποδα, το «όφελος» για την Ελλάδα είναι η επικίνδυνη εμπλοκή μας - εκτός ομπρέλας διεθνών οργανισμών- στην κρίση που έχει ξεσπάσει στην περιοχή, εξέλιξη για την οποία ο Αλέξης Τσίπρας έχει προειδοποιήσει από το 2021 και η ΕΛ.Α.Σ υπενθύμισε προσφάτως. Δυστυχώς, οι εποχές που η Ελλάδα ήταν αυτή που καθιέρωνε πολυμερή σχήματα συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή έχουν περάσει. Η χώρα μας με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη έχει εγκαταλείψει την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της περιόδου 2015-2019 και κινητοποιείται μόνο στη λογική του πρόθυμου και δεδομένου σύμμαχου» καταλήγει η ΕΛΑΣ.