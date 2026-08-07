«Η χώρα μας με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη κινητοποιείται μόνο στη λογική του πρόθυμου και δεδομένου σύμμαχου» σχολιάζει η ΕΛΑΣ.

Πλήγμα για την ελληνική Εξωτερική Πολιτική, χαρακτηρίζει την κοινή αμυντική «συμφωνία της Μέκκας» που συνυπέγραψαν Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ και διερωτάται «τι λέει τώρα η κυβέρνηση για τους Patriot;».

Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η κοινή αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, και μάλιστα με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, συνιστά ένα νέο, σοβαρό πλήγμα, για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Οι πανηγυρισμού της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία ακολουθούνται πλέον από ένα μεγαλοπρεπές «άδειασμα» από την σαουδαραβική ηγεσία η οποία υπογράφει στρατηγικές συμφωνίες με την Τουρκία».

Προσθέτει ακόμα πως «στον αντίποδα, το «όφελος» για την Ελλάδα είναι η επικίνδυνη εμπλοκή μας - εκτός ομπρέλας διεθνών οργανισμών- στην κρίση που έχει ξεσπάσει στην περιοχή, εξέλιξη για την οποία ο Αλέξης Τσίπρας έχει προειδοποιήσει από το 2021 και η ΕΛ.Α.Σ υπενθύμισε προσφάτως. Δυστυχώς, οι εποχές που η Ελλάδα ήταν αυτή που καθιέρωνε πολυμερή σχήματα συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή έχουν περάσει. Η χώρα μας με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη έχει εγκαταλείψει την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της περιόδου 2015-2019 και κινητοποιείται μόνο στη λογική του πρόθυμου και δεδομένου σύμμαχου» καταλήγει η ΕΛΑΣ.

Η πρώτη ανάρτηση Ερντογάν

Ο επικεφαλής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν είχε διευκρινίσει πως «η συμφωνία της Μέκκας που δεν στοχεύει σε μία συγκεκριμένη χώρα, θα ενδυναμώσει την κοινή ασφάλεια και συλλογική αποτροπή για τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Τουρκία» Πρόσθεσε πως ως αποτέλεσμα, η συμφωνία ατή θα συμβάλει σημαντικά «στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή».

Λίγο αργότερα ο Τούρκος πρόεδρος έγραψε σε ανάρτησή του πως «Σήμερα, κατόπιν της ευγενικής πρόσκλησης του Διάδοχου Πρίγκιπα και Πρωθυπουργού της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Μέκκα. Κατά την επίσκεψή μου, συναντήθηκα με τους αγαπητούς μου αδελφούς, τον Διάδοχο Πρίγκιπα και Πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Με αυτή την ευκαιρία, υπογράψαμε ως τρεις χώρες Συμφωνία Κοινής Άμυνας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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{https://x.com/RTErdogan/status/2085728451537862693}

»Αυτή η συμφωνία, η οποία βασίζεται στην συλλογική αποτροπή, θα συμβάλει στην προώθηση της συνεργασίας μας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, στην ανάπτυξη κοινών σχεδίων στην αμυντική βιομηχανία και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η συμφωνία, η οποία επιβεβαιώνει επίσης το δικαίωμα στην άμυνα όπως ορίζεται στο άρθρο 51 του Καταστατικού του ΟΗΕ, δεν στοχεύει σε καμία χώρα, ενώ είναι ανοιχτή στη συμμετοχή όλων των αδελφικών χωρών που αποσκοπούν στην ειρήνη, την ευημερία και τη σταθερότητα της περιοχής μας. Η Τουρκία, σύμφωνα με το όραμά της για περιφερειακή ανάληψη ευθύνης, θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα την σταθερή της στάση για την επίλυση των συγκρούσεων και των κρίσεων βάσει του διεθνούς δικαίου, μέσω διαλόγου και διπλωματίας. Εύχομαι η επίσκεψή μας, οι συνομιλίες μας και η συμφωνία που υπογράψαμε να φέρουν ευλογίες σε ολόκληρη την περιοχή μας» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

{https://x.com/trthaber/status/2085660769744572925}

Η κοινή αμυντική Συμφωνία

Η «κοινή αμυντική συμφωνία της Μέκκας» συνδέει τις τρεις χώρες σε μία συγκυρία που σημαδεύεται από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και την επανάληψη της σύρραξης στην Υεμένη. Το Πακιστάν ανακοίνωσε επίσης από την πλευρά του την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία προβλέπει ότι μία «επίθεση κατά μίας από τις πλευρές θα θεωρείται επίθεση κατά όλων».

{https://x.com/clashreport/status/2085691044377624868}

«Η συμφωνία έχει ως στόχο την ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής κατά κάθε επιθετικής ενέργειας και ορίζει ότι κάθε στρατιωτική επίθεση κατά μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση κατά όλων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν.

{https://x.com/clashreport/status/2085712577225433437}