Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.615,07 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,25%.

Με ήπια άνοδο και περιορισμένες μεταβολές ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,76%.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.615,07 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,25%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 238,88 εκατ. ευρώ, έναντι 320,3 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Από το σύνολο του τζίρου, τα 30,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε στα 38,98 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 74 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 50 υποχώρησαν και 76 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 διαμορφώθηκε στις 6.675,4 μονάδες με άνοδο 0,28%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM ενισχύθηκε κατά 0,21%, κλείνοντας στις 3.155,1 μονάδες.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά 1,04% και έκλεισε στα 4,54 ευρώ, ενώ η Eurobank κατέγραψε άνοδο 1,44% στα 4,49 ευρώ. Αντίθετα, η Πειραιώς υποχώρησε κατά 0,18% στα 9,95 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα έκλεισε με απώλειες 0,95% στα 16,18 ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου σημείωσε άνοδο 1,2%, ενώ η Optima Bank υποχώρησε κατά 1,1% και η Credia κατά 2,7%, στα 0,94 ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ο ΟΤΕ κατέγραψε άνοδο 2,01% στα 19,78 ευρώ. Η ΔΕΗ ενισχύθηκε κατά 1,29% στα 21,94 ευρώ, η Lamda Development κατά 1,59%, η Allwyn κατά 1,5%, η Coca-Cola HBC κατά 1% και η Βιοχάλκο κατά 0,56%.

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Στον αντίποδα, η Τιτάν υποχώρησε κατά 1,89% στα 51,85 ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 1,72% στα 44,54 ευρώ, η ΑΚΤΟΡ κατά 1,47% στα 10,70 ευρώ και η Metlen έκλεισε με οριακές απώλειες 0,33% στα 48,38 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Alter Ego ενισχύθηκε κατά 2,48% στα 6,60 ευρώ, η Qualco κατά 2,6% και ο Σαράντης κατά 2,04%. Αντίθετα, ο ΑΔΜΗΕ υποχώρησε κατά 1,9% στα 4,55 ευρώ και η Ideal Holdings κατά 1,59% στα 6,17 ευρώ.

Στη χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση, τα Πλαστικά Θράκης σημείωσαν άνοδο 4,4% στα 4,95 ευρώ, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και τα Πλαστικά Κρήτης και η MIG με κέρδη 2,68%. Η Σπύρου κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση της ημέρας, υποχωρώντας κατά 5%.