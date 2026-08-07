Αναστάτωση προκλήθηκε στη Θεσσαλονίκη, έξω από το νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ».

Ένα ιδιαίτερα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (07/08) στη Θεσσαλονίκη, με ένα όχημα να εγκλωβίζεται σε πεζοδρόμιο έπειτα από καταδίωξη.

Όπως αναφέρει το thesspost.gr, ένα μάυρο όχημα καταδίωκε μία άσπρη BMW στην περιοχή 40 Εκκλησιές. Όταν βγήκαν στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο ύψος του νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ», το άσπρο όχημα έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε πάνω σε κολονάκια. Στη συνέχεια, το μαύρο όχημα τον εμβόλισε, κλείνοντάς του τον δρόμο.

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Το επεισόδιο δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς λίγα λεπτά αργότερα, δύο διανομείς έφτασαν στο σημείο, σπάζοντας το τζάμι του οδηγού. Τόσο το μαύρο όχημα, όσο και τα δύο μηχανάκια απομακρύνθηκαν έγκαιρα από το σημείο, πριν φτάσει η αστυνομία.

Ο οδηγός της άσπρης BMW, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε κατάσταση σοκ, φέρεται να υποστήριξε στις αρχές ότι τον κυνηγούν, αλλά χωρίς να εξηγήσει τον λόγο.

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