Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης του αγροτικού κόσμου, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τις αυξημένες πιέσεις που καταγράφονται στο κόστος παραγωγής.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στους τραπεζικούς λογαριασμούς 67.746 δικαιούχων πιστώθηκε συνολικό ποσό ύψους 33.579.900 ευρώ. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης του αγροτικού κόσμου, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τις αυξημένες πιέσεις που καταγράφονται στο κόστος παραγωγής.

Η πληρωμή αφορά παραγωγούς και επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν αγορές λιπασμάτων κατά το χρονικό διάστημα από τις 15 Μαρτίου έως και τις 30 Ιουνίου 2026. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στο μέτρο ήταν η υποβολή σχετικής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο υπολογίστηκε σε ποσοστό 15% επί της συνολικής αξίας των παραστατικών δαπάνης που είχαν εκδοθεί για την αγορά λιπασμάτων. Με τον τρόπο αυτό, το ποσό που έλαβε κάθε παραγωγός διαφοροποιήθηκε ανάλογα με το ύψος των επιλέξιμων αγορών που είχε πραγματοποιήσει και δηλώσει εμπρόθεσμα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ανακοίνωσης, η μέση ενίσχυση ανά δικαιούχο διαμορφώνεται περίπου στα 496 ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι έλαβαν το ίδιο ποσό, καθώς ο τελικός υπολογισμός συνδέεται αποκλειστικά με την αξία των επιλέξιμων παραστατικών που υποβλήθηκαν εγκαίρως.