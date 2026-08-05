Ειδικότερα, η Αρχή θα πραγματοποιήσει διασταυρώσεις των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις με πληροφορίες που έχει ήδη αντλήσει από τράπεζες, εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Από κόσκινο περνάει η ΑΑΔΕ χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2025 πολιτών προκειμένου να εντοπίσει αδήλωτα εισοδήματα.

Ειδικότερα, η εφορία θα πραγματοποιήσει διασταυρώσεις των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις με πληροφορίες που έχει ήδη αντλήσει από τράπεζες, εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πληροφοριακό σύστημα BANCAPP. Εάν όμως διαπιστωθεί πως τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν συμβαδίζουν με την πραγματική οικονομική εικόνα των φορολογουμένων, τότε θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η διαδικασία ελέγχου και οι πιο πολύπλοκες υποθέσεις θα παραπέμπονται σε εξειδικευμένα ελεγκτικά κλιμάκια προκειμένου να διευρυνθούν περαιτέρω.

Στο μικροσκόπιο της εφορίας είναι:

Οι πολίτες που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα, αλλά πραγματοποιούν υψηλές δαπάνες διαβίωσης ή εμφανίζουν σημαντικές τραπεζικές καταθέσεις

οι φορολογούμενοι που απέκτησαν εισοδήματα από το εξωτερικό. Ενδεικτικά σε αυτά συγκαταλέγονται τόκοι, συντάξεις ή μισθοί που δεν δηλώνονται

τα αδήλωτα αναδρομικά ποσά των μισθωτών και των συνταξιούχων ή πρόσθετες αποδοχές

ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν εισοδήματα που προέρχονται από ενοίκια ή από βραχυχρόνιες μισθώσεις

ελεύθεροι επαγγελματίες με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλά έχουν σημαντική οικονομική δραστηριότητα, όπως αυτό προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία

Ποιοι θα λάβουν ραβασάκια

Αξίζει να σημειωθεί πως, σε πρώτη φάση θα ελεγχθούν κυρίως οι φορολογούμενοι που εμφανίζουν εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ σε ετήσια βάση και οι καταναλωτικές δαπάνες τους αγγίζουν τις 100.000 ευρώ ή ξεπερνούν το ποσό αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, η φορολογική διοίκηση αναμένεται να αποστείλει τουλάχιστον 12.000 ειδοποιητήρια σε φορολογούμενους, οι οποίοι θα πρέπει να εξηγήσουν στην Εφορία τον λόγο για τον οποίο υπάρχουν αποκλίσεις στα φορολογικά τους στοιχεία ή σε υποθέσεις προηγούμενων ετών.

Ειδικότερα, ηλεκτρονική ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ θα λάβουν οι πολίτες εάν η φορολογική δήλωση τους είναι ελλιπής ή είναι ανακριβής, ύστερα από σχετικές ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που έχουν διενεργηθεί από την ίδια την Αρχή.

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Οι εν λόγω φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και να δώσουν εξηγήσεις στην αρμόδια ΔΟΥ ή στο Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Ελέγχων (ΚΕΦΟΔΕ). Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα 15 ημερών από τους υπόχρεους.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ εστιάζουν στους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων που αφορούν μεταξύ άλλων: