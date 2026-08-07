Η Ιταλική κυβέρνηση αναφέρει ότι οι Ισπανοί πολίτες δεν υπόκεινται σε ελέγχους λόγω της προσωρινής αναστολής της Συνθήκης Σένγκεν.

Γραπτή ανακοίνωση-απάντηση εξέδωσε πριν από λίγο η κυβέρνηση της Ιταλίας, με αφορμή το αίτημα της Ισπανίας για την άρση της προσωρινής παύσης ισχύος της Συνθήκης Σένγκεν ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων», υπογραμμίζει η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση να αναθεωρήσουμε την απόφαση για προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου και μέχρι να αποκλειστούν, πάντως, κίνδυνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας, για την Ιταλία. Κατά την συγκεκριμένη ημέρα, όπως ανακοίνωσαν οι ίδιες οι ισπανικές αρχές, αναμένεται στην Θέουτα ένα νέο μεταναστευτικό κύμα», προσθέτει η ανακοίνωση.

Νωρίτερα, η Ισπανία προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που δεν γίνει επαναφορά της Συνθήκης Σέγκεν μέχρι την Κυριακή 9 Αυγούστου, τότε θα προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα.

Η κυβέρνηση Μελόνι έκανε γνωστό ότι δεν υπάρχει καμία προκατάληψη σε βάρος της ιβηρικής χώρας και οτι στο παρελθόν, ανάλογες αποφάσεις ελήφθησαν από την Ιταλία έναντι της Σλοβενίας και από άλλες κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών, έναντι της Ιταλίας και της Ισπανίας. Στην σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται οτι οι Ισπανοί πολίτες, όπως και εκείνοι όλων των υπολοίπων χωρών της ΕΕ δεν υπόκεινται σε ελέγχους, λόγω της συγκεκριμένης αναστολής της Συνθήκης Σένγκεν.

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Αναστολή Σένγκεν λόγω Θέουτα

Η Ιταλία ανέστειλε το καθεστώς της ελεύθερης διακίνησης πολιτών μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει η συνθήκη Σένγκεν με την Ισπανία την 1η Αυγούστου, μετά τη μαζική εισροή μεταναστών από το Μαρόκο στον θύλακα της Θέουτα.

Ιταλία και Ισπανία δεν έχουν κοινά επίγεια σύνορα αλλά το μέτρο αυτό θα επηρεάσει όλους, όσοι ταξιδεύουν με αεροπλάνα και πλοία μεταξύ των δύο χωρών. Το υπουργείο εσωτερικών της Ιταλίας ανέφερε σε δήλωσή του πως συμφώνησε με το Παρίσι να αυστηροποιήσει τους ελέγχους στα σύνορα των δύο χωρών, λόγω της συγκεκριμένης αναστολής της Συνθήκης του Σένγκεν.