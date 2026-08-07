Η Madonna και η Κάιλι Μινόγκ συνεργάστηκαν και κυκλοφόρησαν το «Love Sensation».
Και αυτό ακριβώς είναι: ένα κομμάτι τελείως afterhours.
ΗMadonna είχε φανεί επιφυλακτική όταν είχε ρωτηθεί πριν από λίγο καιρό για μια πιθανή συνεργασία με την Κάιλι Μινόγκ. Αλλά και η Αυστραλή ποπ σταρ είχε επίσης αρνηθεί τις φήμες ότι συμμετείχε στο άλμπουμ.
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Αλλά τώρα οι απόλυτες ντίβες της παγκόσμιας ποπ σκηνής κυκλοφόρησαν τη συνεργασία τους στο «Afterhours Mix» του «Love Sensation», του δεύτερου single από το «Confessions II».
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Το κομμάτι ακολουθεί μετά τη συνεργασία των δύο θρύλων της ποπ για μια εκπληκτική ερμηνεία του remix τους στο Amsterdam WorldPride την 1η Αυγούστου.
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