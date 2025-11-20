Αργότερα το κομμάτι κυκλοφόρησε με την Kim Basinger και τον Ozzy αλλά χωρίς τη Madonna.

Ο γιος του Ozzy Osbourne αποκάλυψε την ιστορία πίσω από ένα άγνωστο ντουέτο του «πρίγκιπα του σκότους» με τη Madonna.

Το τραγούδι λεγόταν «Shake Your Head» και την αποκάλυψη έκανε ο μεγαλύτερος γιος του Ozzy, Louis, του οποίου η μητέρα Thelma Raily, η πρώτη σύζυγος του frontman των Black Sabbath.

Σε μια νέα συνέντευξη στο podcast Trying Not to Die του ετεροθαλή αδελφού του, Jack Osbourne, οι δυο τους μίλησαν για τον πατέρα τους και για ένα χαμένο τραγούδι. Πρόκειται για το «Shake Your Head», το τραγούδι είναι ένα remix του κομματιού του αμερικανικού συγκροτήματος Was (Not Was), το οποίο κυκλοφόρησε ωστόσ αργότερα με την Kim Basinger στα φωνητικά αντί για τη Madonna.

Στη συνέντευξη, ο Louis αποκάλυψε πώς γράφτηκε το τραγούδι στις αρχές της δεκαετίας του '80, όταν η Madonna δεν είχε γίνει ακόμα γνωστή, και είπε πως η αρχική σκέψη δεν ήταν να συμμετέχει ο Ozzy.

{https://www.youtube.com/watch?v=TrL25o_nUKc}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Οι Was (Not Was) έκαναν ένα ντουέτο με τη Madonna. Το κομμάτι γράφτηκε για τη Madonna και μετά κάλεσαν τον Ozzy και εκείνη έγινε διάσημη εντωμεταξύ και δεν έδωσε την έγκρισή της για το δίσκο. Έτσι, αυτό ακυρώθηκε. Και μετά, όταν η Kim Basinger είχε εκείνη τη μεγάλη στιγμή της υποκριτικής της στα μέσα της καριέρας της τη δεκαετία του '80, αποφάσισαν ότι θα προσπαθούσαν να την κάνουν και ποπ σταρ. Έτσι, έβαλαν και την Kim Basinger σε αυτό».

Ο Jack Osbourne παρενέβη, λέγοντας πως «Κανείς δεν ξέρει πραγματικά επειδή εμπορικά το κομμάτι κυκλοφόρησε ως Was (Not Was) και Kim Basinger. Δεν το πούλησαν ότι ήταν και ο μπαμπάς μου. Δεν απέδωσαν στον μπαμπά ότι ήταν ο άλλος τραγουδιστής που ακούγεται. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί η δισκογραφική εταιρεία να είπε απλώς "Α, ας το πουλήσουμε ως Was (Not Was) με την Kim Basinger».

Η έκδοση με τη Madonna και τον Ozzy κυκλοφόρησε σχεδόν 10 χρόνια αργότερα σε μια έκδοση βινυλίου της συλλογής «Now Dance 92», και το τραγούδι ανέβηκε αθόρυβα στο YouTube πριν από μερικά χρόνια, αλλά μόλις πρόσφατα έγινε πιο γνωστό.

{https://www.youtube.com/watch?v=ARPvue5q33M}

Ο Don Was των Was (Not Was) μίλησε πρόσφατα για το remix σε μια συνέντευξη στο Rolling Stone και συζήτησε τη συμβολή της Madonna. «Έκανε εξαιρετική δουλειά... αλλά δεν μου ακουγόταν πλέον σαν Was (Not Was)», είπε. Αποκάλυψε και τον λόγο που συμπεριλήφθηκε ο Ozzy αργότερα στο τραγούδι.

«Συνειδητοποιήσαμε περίπου οκτώ χρόνια αργότερα ότι είχαμε τον Ozzy και τη Madonna σε παράλληλα κομμάτια», προσθέτει ο Was. «Έτσι το δώσαμε σε έναν remixer... και το μετέτρεψε σε ένα ντουέτο Ozzy/Madonna», είπε , λέγοντας ότι αφού το άκουσε αυτό, η βασίλισσα της ποπ απέρριψε το τραγούδι και κάλεσαν την Basinger.

{https://www.youtube.com/watch?v=RtnfqUQuWsM}

Με πληροφορίες του ΝΜΕ