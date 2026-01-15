Το σενάριο της ταινίας θα γράψει ο σεναριογράφος των ταινιών Rocketman και Billy Elliott.

Ο Τζακ Όσμπορν έχει κάποια νεότερα να μας πει σχετικά με τη βιογραφική ταινία που συζητείται εδώ και καιρό για τη ζωή του πατέρα του, αποκαλύπτοντας ότι ένας «εκπληκτικός ηθοποιός» θα αναλάβει τον ρόλο του Όζι.

Θυμίζουμε ότι η ταινία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2021 και αναμένεται να αφηγηθεί την ιστορία του «Πρίγκιπα του Σκότους» και της συζύγου και μάνατζέρ του, Σάρον. Το σενάριο υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ, Λι Χολ (Rocketman, Billy Elliott) και αναπτύσσεται από την Sony Pictures και την Polygram Entertainment.

Τον περασμένο Αύγουστο, αναφέρθηκε ότι το πρότζεκτ ήταν ακόμα σε εξέλιξη, μετά τον θάνατο του Όζι τον προηγούμενο μήνα, σε ηλικία 76 ετών.

Κατά την πρόσφατη εμφάνισή του στην εκπομπή του Billy Morrison στο SiriusXM, ο Τζακ μοιράστηκε συναρπαστικά νέα για την -ατιτλοφόρητη μέχρι στιγμής- ταινία.

«Είμαστε σε πλήρη εξέλιξη στην επόμενη φάση ανάπτυξης με αυτή την ταινία», εξήγησε ο Τζακ. «Είναι μια ταινία με ηθοποιούς που αναπτύσσουμε με τα στούντιο της Sony εδώ και έξι χρόνια, περίπου.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσον αφορά το ποιος θα μπορούσε να υποδυθεί τον θρυλικό Όζι Όσμπορν, ο Τζακ είπε: «Έχουμε κάνει την επιλογή μας, δεν μπορώ να πω τίποτα [ακόμα], αλλά είναι ένας ηθοποιός - φαινόμενο».

Ο Μόρισον σχολίασε ότι ο Όζι θα «διασκέδαζε πολύ» αν γυριζόταν μια ταινία για τη ζωή του, με τον Τζαν να συμφωνεί λέγοντας: «Ω, ναι, το διασκέδαζε πολύ. Τον είχα ενημερώσει ότι συναντηθήκαμε με αυτόν τον τύπο και ότι [το πρότζεκτ] γίνεται πραγματικότητα. Και απλώς απάνταγε: "Δεν με νοιάζει. Απλά πες μου πότε βγαίνει για να πάω να το δω"».

Η Σάρον Όσμπορν επιβεβαίωσε τον περασμένο μήνα ότι ο «κύριος» στόχος της ήταν να ολοκληρώσει την βιογραφική ταινία. «Έχουμε συμφωνία και ψάχνουμε άτομα να δουλέψουν σε αυτή τώρα», είπε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Piers Morgan Uncensored.

Η Σάρον αποκάλυψε ότι είχε έναν ηθοποιό στο μυαλό της, αλλά δεν θέλησε να μοιραστεί το όνομά του. Αλλά σίγουρα πρέπει να είναι κάποιος που «θα μπορούσε να αποτυπώσει τον πραγματικό Όζι».

Η οικογένεια Όσμπορν είχε αναφερθεί στην επερχόμενη βιογραφική ταινία σε ένα επεισόδιο του The Osbournes Podcast το 2024.

{https://youtu.be/4T6bYPdZVFY?si=Zr85csGJdqIAs74Q}

«Μέχρι να τελειώσουν αυτή την ταινία, εγώ θα έχω πεθάνει... Θέλω να είμαι ζωντανός για να το δω», έλεγε ο Όζι εκείνη την εποχή.

Επίσης, όταν η Σάρον Όσμπορν ρωτήθηκε ποια θα ήθελε να την υποδυθεί στην επερχόμενη βιογραφική ταινία, εκείνη απάντησε: «Η Φλόρενς Πιου ή το μικρό κορίτσι από το Game Of Thrones».