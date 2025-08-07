Στα σκαριά η βιογραφική ταινία για τον Ozzy και τη Sharon Osbourne

Η βιογραφική ταινία για τη σχέση του θρυλικού ζευγαριού, ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2021.

Μια βιογραφική ταινία βασισμένη στη ζωή και τη σχέση του Ozzy και της Sharon Osbourne βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, (ακόμη) σε στάδιο παραγωγής.



Σύμφωνα με το Variety ένας εκπρόσωπος της Polygram Entertainment επιβεβαίωσε ότι η ταινία για το θρυλικό ζευγάρι βρίσκεται ακόμη στα σκαριά από τη Sony Pictures. Η ταινία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2021, χωρίς όμως να έχει οριστεί σκηνοθέτης ή καστ.



Το σενάριο φέρεται να έχει την υπογραφή του υποψήφιου για Όσκαρ Lee Hall – ο οποίος έγραψε το βιογραφικό Rocketman (2019) για τον Elton John και το Billy Elliott (2000). Η Sharon, ο Jack και η Aimee Osbourne επρόκειτο να αναλάβουν την παραγωγή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες σχετικά με το πρότζεκτ.



Όπως αναφέρει τώρα ο εκπρόσωπος της Polygram Entertainment, «βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με έναν σκηνοθέτη, κάτι που θα επιβεβαιωθεί πολύ σύντομα», ενώ επιβεβαίωσε ότι ο Lee Hall εξακολουθεί να είναι ο σεναριογράφος της ταινίας.

Η ταινία θα καλύπτει τη θρυλική καριέρα του Ozzy Osbourne τόσο ως frontman των Black Sabbath όσο και ως σόλο σταρ, ωστόσο θα επικεντρωθεί κυρίως στη σχέση του με τη σύζυγό του και μάνατζέρ του Sharon.



{https://youtu.be/bRb1mP-yWiA?si=UcUYcNPKWqvuzvri}

Αν και το καστ της βιογραφικής ταινίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ο Ozzy είχε δηλώσει το 2022 ότι θα ήθελε να δει έναν «άγνωστο» ηθοποιό στον ρόλο: «Δεν θέλω να με υποδυθεί κάποιος όπως ο Johnny Depp. Προτιμώ κάποιον που είναι σχετικά άγνωστος», έλεγε τότε.



Ο «Πρίγκιπας του Σκότους» και θρυλικός Ozzy Osbourne απεβίωσε τον περασμένο μήνα (22 Ιουλίου) σε ηλικία 76 ετών, λίγες εβδομάδες μετά την τεράστια αποχαιρετιστήρια συναυλία της μπάντας «Back To The Beginning» στην πόλη καταγωγής τους, το Μπέρμιγχαμ.