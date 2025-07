Η τελευταία συναυλία του Ozzy ήταν ένας αποχαιρετισμός ζωής - To πραγματικό νόημα του «Mama I’m Coming Home»

Η τελευταία εμφάνιση του Ozzy Osbourne δίνει ένα νέο νόημα στο «Mama I'm Coming Home». Τι λέει ο Tony Iommi για τον θάνατο του Ozzy.

Ο θάνατος του Ozzy Osbourne είναι ένα πλήγμα για πολλούς θαυμαστές του ανά τον κόσμο. Ο frontman των Black Sabbath ο οποίος είχε διαγνωστεί με τη τη νόσο του Πάρκινσον εδώ και αρκετά χρόνια, «έφυγε» από την ζωή δύο εβδομάδες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία του ίδιου και των Black Sabbath, στο Μπέρμιγχαμ εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.



Το τελευταίο τραγούδι που ερμήνευσε εκείνο το τελευταίο του βράδυ πάνω σε σκηνή, ήταν η δυναμική μπαλάντα «Mama I’m Coming Home», μια συγκινητική ερμηνεία που έφερε δάκρυσα σε πολλούς φαν από το κοινό.



Το τραγούδι βρίσκεται στο άλμπουμ «No More Tears» του 1991 και γράφτηκε από τον θρυλικό κιθαρίστα των Mötorhead, Lemmy Kilmister, και τον κιθαρίστα Zakk Wylde, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Osbourne για πολλά χρόνια. Ωστόσο, αυτό που ίσως να μην γνωρίζουν αρκετοί, είναι ότι το κομμάτι είχε μια εξαιρετικά προσωπική σημασία για τον Ozzy. To τραγούδι είναι αφιερωμένο στη σύζυγο του, Sharon Osbourne καθώς συνειδητοποίησε ότι αν δεν σταματούσε τις καταχρήσεις δεν θα επιβίωνε για πολύ. Και η Sharon ήταν ο λόγος που το κατάφερε.



Στο «The Ozzman Cometh» ο Ozzy εξήγησε την πραγματική σημασία του τραγουδιού για τον ίδιο: «Τριγυρνούσα τη μελωδία στο κεφάλι μου για μερικά χρόνια, αλλά δεν είχα την ευκαιρία να την ολοκληρώσω μέχρι που δούλευα με τον Zakk στο άλμπουμ No More Tears. Εκείνη την εποχή, ο Zakk και εγώ γράφαμε πολύ στο πιάνο. "Mama I’m Coming Home" ήταν πάντα κάτι που έλεγα στο τηλέφωνο στη γυναίκα μου όταν έφτανε στο τέλος μιας περιοδείας».



{https://youtu.be/RofBx_FVEqg?si=vNQO57Dk6wIrqk4l}





Η τελευταία συναυλία του Ozzy ήταν ένας αποχαιρετισμός ζωής

Συμβολικά, το να τραγουδάει το «Mama I’m Coming Home» ήταν επιβεβαίωση μιας υπόσχεσης που έδωσε ο Ozzy Osbourne στη σύζυγό του. Επιβίωσε από την εξάρτησή του από ουσίες σε βαθμό που μπόρεσε να συνεχίσει τις περιοδείες και να πρωταγωνιστήσει μέχρι και στο ριάλιτι της δεκαετίας του 2000, The Osbournes, το οποίο γνώρισε απίστευτη επιτυχία. Ο ροκ σταρ των Black Sabbath κατάφερε να επιβιώσει ώστε να δώσει μια τελευταία δυνατή παράσταση, ένα κύκνειο άσμα που πλέον παίρνει μυθικές διαστάσεις...



Ο Ozzy κατάφερε (ως εκ θαύματος) να μην πεθάνει από την κατάχρηση αλκοόλ, του κάθε είδους ναρκωτικών ουσιών και την ακραίας ζωής που έζησε, αλλά από μια ασθένεια με την οποία έπασχε από το 2003.



Από την πλευρά του, ο Ozzy είχε απόλυτη αυτογνωσία, και αυτό φαίνεται ακόμα και μέσα από τη συνέντευξή του στους Los Angeles Times το 2020. ««Δεν πεθαίνω από Πάρκινσον. «Έχω ζήσει με αυτό το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Έχω ξεγελάσει τον θάνατο τόσες πολλές φορές. Αν αύριο διαβάσετε: "Ο Ozzy Osbourne δεν ξύπνησε ποτέ σήμερα το πρωί", δεν θα πείτε με έκπληξη "Ω, Θεέ μου!", θα πείτε: "Τελικά τον τσάκωσε!".



Η τελευταία ερμηνεία του «Mama I’m Coming Home» συμβολίζει τον θρίαμβό του έναντι στους αγώνες και στους δαίμονές του, και ότι αυτή τη φορά, επιτέλους επέστρεφε σπίτι του...



Tony Iommi: «Νομίζω ότι στην πραγματικότητα κρατήθηκε στη ζωή για να κάνει αυτό το σόου»





O Tony Iommi των Black Sabbath πριν λίγες ώρες μίλησε για τον θάνατο του Ozzy, φίλου του, λέγοντας στο ITV News ότι «ήταν ένα σοκ για εμάς». «Όταν το άκουσα χθες, δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω», εξήγησε. «Σκέφτηκα, "Δεν μπορεί να συμβαίνει". Είχα ένα μήνυμα από εκείνον την προηγούμενη μέρα. Φαινόταν απλώς μη ρεαλιστικό, σουρεαλιστικό. Και το βράδυ, άρχισα να το σκέφτομαι: "Θεέ μου, τα ονειρεύομαι όλα αυτά;". Αλλά όπως είπα πριν, δεν φαινόταν καλά στις πρόβες».

«Νομίζω ότι στην πραγματικότητα κρατήθηκε στη ζωή για να κάνει αυτό το σόου», πρόσθεσε ο Iommi. «Πραγματικά νιώθω – και εγώ και ο Geezer μιλούσαμε γι' αυτό χθες το βράδυ – πιστεύουμε ότι κρατήθηκε μέχρι να το κάνει, και αμέσως μετά, αφού το έκανε, είπε αντίο στους θαυμαστές και αυτό ήταν το τέλος του».



«Νομίζω ότι πρέπει να είχε κάτι στο μυαλό του που έλεγε, "Λοιπόν, αυτό θα είναι, το τελευταίο πράγμα που θα κάνω ποτέ". Εάν πίστευε ότι θα πεθάνει ή τι, δεν ξέρω. Αλλά πραγματικά ήθελε να το κάνει, και ήταν αποφασισμένος να το κάνει. Και ήταν δίκαιο για αυτόν που το κατάφερε».



Ο Iommy μίλησε επίσης στο ITV News για την κατάσταση του Ozzy στα backstage πριν και κατά τη διάρκεια της συναυλίας.



Είπε ότι οι δύο τους μίλησαν για λίγο στα καμαρίνια τους μετά από αυτή τη σημαντική στιγμή: «Ήρθε για λίγο πριν φύγει με το αναπηρικό καροτσάκι για να με αποχαιρετήσει και να μιλήσουμε λίγο, και φαινόταν καλά». Το απόλαυσε. Μου είπε "Πγε καλά, έτσι δεν είναι;" και του απάντησα "Ναι, πήγε καλά"».

«Αλλά όπως είπα πριν, έλαβα ένα μήνυμα από αυτόν προχθές που έλεγε ότι είναι κουρασμένος και δεν έχει καθόλου ενέργεια. Και σκέφτηκα ότι ήταν βαρύ για εκείνον να το κάνει λόγω των προβλημάτων που είχε. Το βλέπαμε στις πρόβες. Δεν θέλαμε να είναι εκεί κάθε μέρα στις πρόβες, γιατί είναι υπερβολικό. Απλά δεν θα μπορούσε να το αντέξει». πρόσθεσε.

«Έτσι, τον έφερναν μέσα, καθόταν και τραγουδούσε μερικά τραγούδια, και μετά μιλούσαμε για παλιές χαζομάρες ή οτιδήποτε άλλο, γελούσαμε, και μετά έφευγε». Αυτό κάναμε στην πραγματικότητα.



«Νομίζω ότι ήταν συγκινημένος και απογοητευμένος επίσης, γιατί ήθελε να σηκωθεί», πρόσθεσε ο κιθαρίστας. «Μπορούσες να δεις ότι προσπαθούσε να σηκωθεί. Αλλά ναι, σήμαινε τα πάντα για αυτόν. Για αυτό δουλέψαμε, για εκείνο το μεγάλο τέλος όπου μπορούσε να δει όλους τους ανθρώπους και εμείς εκείνους, και να το κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν περιμέναμε να το κλείσουμε τόσο γρήγορα με τον Ozz. Δεν περιμέναμε να φύγει τόσο γρήγορα, πραγματικά. Είναι ένα σοκ».