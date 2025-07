Από μυρμήγκια μέχρι νυχτερίδες - 10 άγριες στιγμές από τις 9 ζωές του Ozzy Osbourne

Προσοχή, το άρθρο περιλαμβάνει σκληρές περιγραφές που ίσως προκαλέσουν δυσφορία.

Μερικοί ροκ σταρ γίνονται θρυλικοί χάρη στην απίστευτη συμβολή τους στη ροκ μουσική. Άλλοι γίνονται θρύλοι καθαρά λόγω της τρελής και άγριας συμπεριφοράς τους που σοκάρει την κοινή γνώμη. Ο Ozzy Osbourne, αντικειμενικά βρίσκεται κάπου στη μέση.



Ενώ μένει στην ιστορία ως ένας από τους αληθινούς «νονούς» της heavy metal, οι τρέλες του μέσα τα χρόνια τού έχουν εξασφαλίσει μια από τις πρώτες θέσεις ως ένα από τα πιο άγρια και απρόβεπτα είδωλα της ροκ. Οι πράξεις του κυμαίνονταν από σκανταλιές, μέχρι σοβαρά αδικήματα και τον απόλυτο τρόμο. Ο «Πρίγκιπας του Σκότους» ποτέ δεν είχε σκεφτεί τις πιθανές συνέπειες των πράξεών του, οι οποίες μπορεί να είχαν βάλει τους ανθρώπους -και τα ζώα- γύρω του σε μια ζωντανή κόλαση.



Κατά τη διάρκεια των 50 και πλέον χρόνων της πορείας του δάγκωσε μια ζωντανή νυχτερίδα, αποκεφάλισε με τα δόντια του περιστέρι, έβαλε φωτιά σε ζωντανά κοτόπουλα, έκανε στριπτίζ δημόσια, αποπειράθηκε να στραγγαλίσει τη σύζυγό του Σάρον, πέταξε μια τηλέοραση 50 ιντσών έξω από το παράθυρο ενός ξενοδοχείου, έκανε σέρφινγκ πάνω σε ένα εναέριο τραμ, ξύριζε τα φρύδια ανθρώπων για πλάκα, συνελήφθη και καταδικάστηκε για διάρρηξη, ούρησε πάνω στη σκηνή, σε ένα περιπολικό, σε ένα ιερό μνημείο και διάφορα άλλα, όλα υπό την επήρρεια ναρκωτικών (πάσης φύσεως και είδους) και αλκοόλ.



{https://youtu.be/8lD5bfqzr6E?si=B6bjIDLz6HgPeCNs}

Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικές από τις πιο τρελές στιγμές του πιο τρελού χαρακτήρα της ροκ.

O διαμελισμένος καρχαρίας

Αυτή η ιστορία προέρχεται από τη συνέντευξη του Tony Iommi το 2011 με την New York Post για την προώθηση του βιβλίου του Iron Man: My Journey through Heaven and Hell με τους Black Sabbath. Ο Iommi θυμάται ένα ακόμα περιστατικό με τον Ozzy. «Με τα ναρκωτικά πάντα βαριέσαι, οπότε πρέπει να κάνει κάτι ο ένας στον άλλον. Σαν τον Ozzy να σέρνει έναν καρχαρία μέσα από ένα παράθυρο, να τον διαμελίζει και να μουλιάζει το δωμάτιό μας στο αίμα». O Iommi παραλείπει οποιοδήποτε πρόσθετο πλαίσιο και το περιγράφει σαν να είναι κάτι φυσιολογικό που συμβαίνει όταν εμπλέκονται ναρκωτικά. Για τους Black Sabbath, ο Ozzy Osbourne o οποίος κατέστρεψε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου με έναν διαμελισμένο καρχαρία ήταν απλώς μια ακόμη μέρα στην περιοδεία.





Δηλητηριάζοντας τον Bill Ward μέσω του πέους του

Αυτή η συγκεκριμένη ιστορία προέρχεται από το 1972, όταν το συγκρότημα ζούσε σε μια έπαυλη στο Bel Air, γεμάτη με κοκαΐνη και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που αρχικά σχεδίαζαν να ονομάσουν το άλμπουμ στο οποίο δούλευαν «Snowblind». Ο Οzzy κάποτε αποκάλυψε τη φάρσα που προσπάθησε να κάνει στον Ward, ενώ ουρούσαν ο ένας δίπλα στον άλλον κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, λέγοντας στο Rolling Stone μερικά χρόνια αργότερα: «Βλέπω αυτό το αεροζόλ και ψεκάζω το πέος του με αυτό. Αρχίζει να ουρλιάζει και πέφτει κάτω. Κοιτάζω το δοχείο και λέει: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ - ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ. Δηλητηρίασα τον Bill μέσω του πέους του!». Ωστόσο, στην αυτοβιογραφία του το 2010, θυμόταν το περιστατικό λίγο διαφορετικά και προσπάθησε να ξαναγράψει την ιστορία αναφέροντας: «Μια μέρα, ο Tony Iommi παίρνει αυτό το κουτί με το μπλε σπρέι και περνάει κρυφά από την άλλη πλευρά του κιγκλιδώματος, και όταν ο Μπιλ αρχίζει να ουρεί πάνω από το κιγκλίδωμα, το ψεκάζει στο πέος του. Έπρεπε να ακούσεις την κραυγή, φίλε. Ήταν ανεκτίμητη. Αλλά μετά, δύο δευτερόλεπτα αργότερα, ο Bill λιποθυμά, πέφτει με το κεφάλι πάνω από το κιγκλίδωμα και αρχίζει να κυλιέται κάτω από την πλαγιά του λόφου».





{https://youtu.be/mxqmEeOU9EI?si=Z5fBy34INe20t88N}





Αποκεφαλίζοντας ένα ζευγάρι περιστέρια

Όταν αποφάσισε να ξεκινήσει τη solo καριέρα του μετά την αποχώρησή του από τους Black Sabbath, ο Οzzy ήθελε να κάνει καλή εντύπωση στη νέα του δισκογραφική εταιρεία, CBS, ωστόσο το έκανε με τον δικό του περίεργο τρόπο... Αν και ξεκίνησε ως μια χειρονομία καλής θέλησης και ως «ένδειξη ειρήνης», το σχέδιο του Osbourne να εκτοξεύσει ένα ζευγάρι περιστέρια στον αέρα δεν πήγε και τόσο καλά. Οι επικεφαλής του CBS αρχικά αδιαφόρησαν για τη μεγαλοπρεπή χειρονομία του, η οποία έκανε τον μεθυσμένο Ozzy να αντιδράσει απρόβλεπτα. Λέγεται ότι άπλωσε το χέρι του, πήρε το πιο κοντινό περιστέρι, του έκοψε το κεφάλι και μετά το έφτυσε στο έδαφος ενώ το στόμα του ήταν πλημμυρισμένο στο αίμα.





{https://youtu.be/td0Yag20sQI?si=BuMmgtgU7g0gx8Ch}





Η σφαγή των γατών

Kάποια στιγμή ο εθισμός του Ozzy στα ναρκωτικά και το αλκοόλ έφτασε στο απροχώρητο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει στις αγαπημένες γάτες της οικογένειάς του. Αυτό συνέβη σε μια περίοδο κατά την οποία ο ο ίδιος αργότερα παραδέχτηκε ότι η χρήση ναρκωτικών είχε φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο που είχε μετατραπεί σε ό,τι πιο «καταστροφικό». Ο frontman των Black Sabbath είχε περίπου 17 γάτες στο σπίτι του και τις πυροβόλησε όλες. Η σύζυγος του Ozzy, Sharon όταν επέστρεψε σπίτι τον βρήκε σε άθλια κατάσταση κάτω από το πιάνο, φορώντας μια λευκή στολή, με ένα κυνηγετικό όπλο στο ένα χέρι και ένα ματωμένο μαχαίρι στο άλλο.

Όταν δάγκωσε το κεφάλι μιας νυχτερίδας στη σκηνή

Ίσως το πιο διάσημο περιστατικό που συνέβη επί σκηνής με τον Ozzy. Το 1982, ο Ozzy έδινε συναυλία στο Ντε Μόιν, ότανκάποιος από το κοινό πέταξε στη σκηνή μια νυχτερίδα. Ο Ozzy νομίζοντας ότι ήταν ψεύτικη, από λάστιχο, την άρπαξε και τη δάγκωσε στο κεφάλι. Τότε άρχισε να τρέχει αίμα και ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να κάνει προληπτικά εμβόλιο κατά της λύσσας. «Νόμιζα ότι ήταν ένα από αυτά τα λαστιχένια», είχε πει κάποτε ο Ozzy. Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν η νυχτερίδα ήταν ζωντανή όταν την σήκωσε και ο Ozzy απάντησε ότι ήταν, «Μέχρι που της δάγκωσα το κεφάλι».



{https://youtu.be/4tYv7RWQfzc?si=auOZTIUY5FaBeQTZ}





Σνιφάροντας μια γραμμή από μυρμήγκια

Σύμφωνα με την αυτοβιογραφία των Mötley Crüe του 2001 με τίτλο «The Dirt», ο Osbourne και το συγκρότημα βρίσκονταν δίπλα στην πισίνα, σε μια στάση της περιοδεία τους στη Φλόριντα, όταν ο Ozzy ρούφηξε μια μεγάλη γραμμή από μυρμήγκια, ελλείψει ναρκωτικών...



{https://youtu.be/pSjiMszABWk?si=CSUvk-sUPVTqh-V4}





Πετώντας ωμό κρέας στο κοινό

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του με τίτλο Diary of a Madman, ο Ozzy πετούσε ωμό κρέας στους θεατές της συναυλίας. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να φέρει και καταπέλτη πάνω στη σκηνή για να πετάξει γιγάντια κομμάτια κρέατος στο πλήθος.





Ναρκώνοντας έναν εφημέριο

Ο Ozzy κάποτε νάρκωσε κατά λάθος έναν εφημέριο. «Είχα αγοράσει λίγη κάνναβη και είχα φτιάξει ένα κέικ με αυτή», είχε πει ο ίδιος στο GQ. «Το έβαλα σε ένα κουτί και πριν φύγω για την παμπ, είπα στην πρώην σύζυγό μου: "Μην αφήσεις κανέναν να φάει αυτό το κέικ. Θα είναι κακό"». Συνέχισε: «Τέλος πάντων, επέστρεψα από την παμπ λίγες μέρες αργότερα και ο εφημέριος ήταν στο σπίτι μας, είχε πιεί ένα φλιτζάνι τσάι στην κουζίνα και είχε φάει ένα κομμάτι από αυτό το κέικ. Δεν είχα δίπλωμα οδήγησης, ήταν σωριασμένος στην κουζίνα μου, οπότε έπρεπε να τον σύρω έξω από τα μαλλιά, να τον σπρώξω στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του, να τον οδηγήσω μέχρι την πόρτα του και μετά να γυρίσω σπίτι με τα πόδια». «Νόμιζα ότι τον είχα σκοτώσει!», παραδέχτηκε. «Αργότερα τον είδα σε μια παμπ ένα κυριακάτικο πρωί και μου είπε: "Πρέπει να κόλλησα μια τόσο τρομερή γρίπη στο σπίτι σου. Είχα παραισθήσεις για τρεις μέρες και έπρεπε να λείπω από την εκκλησία". Ανακουφίστηκα που τον είδα, γιατί ήταν ένα μεγάλο κομμάτι κάνναβης. Όταν μετακομίζεις στην επαρχία, προσπαθούν να σε βάλουν στην εκκλησία και να σε καλωσορίσουν στην κοινότητα. Σε προσκαλούν για μια κουβέντα, για να δουν αν θέλεις να εξομολογηθείς μερικά πράγματα. Αν είχα πάει, θα ήμουν ακόμα εκεί να εξομολογούμαι όλες τις αμαρτίες μου!».





Παραλίγο να σκοτώσει τη σύζυγό του, Sharon



Δεν ήταν λίγες φορές που ο Ozzy έχανε το μυαλό του από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ και γινόταν ιδιαίτερα επικίνδυνος τόσο για τον ίδιο του τον εαυτό όσο και για τους άλλους. Ο μεγαλύτερος φόβος του ήταν μήπως κάποια μέρα έκανε κακό σε κάποιον και κάποτε ο χειρότερος εφιάλτης του παραλίγο να γίνει πραγματικότητα. «Ξύπνησα σε αυτό το μικρό κελί με ανθρώπινα [κόπρανα] στους τοίχους», θυμήθηκε κάποτε σε μια συνέντευξη. «Σκέφτηκα, τι... έκανα τώρα; Μήπως ένα από τα αστεία μου γύρισε μπούμερανγκ; Έτσι ρώτησα έναν αστυνομικό. "Γιατί είμαι εδώ;" Δεν είχα... ιδέα. Είναι το πιο φρικτό συναίσθημα. Μου διάβασε ένα κομμάτι χαρτί και είπε: "Κατηγορείσαι ότι αποπειράθηκες [να δολοφονήσεις] την κυρία Sharon Osbourne". Δεν μπορώ να σας περιγράψω πώς ένιωσα. Απλώς μούδιασα». «Είχαμε τσακωθεί μερικούς φορές», είπε κάποτε η Sharon για αυτή την οδυνηρή περίοδο του γάμου τους κατά τη διάρκεια ενός τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ με τίτλο Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne. «Μπορείς να καταλάβεις ότι κάτι άρχιζε να γίνεται, απλώς το ένιωθες. Ήξερα ότι ερχόταν. Δεν είχα ιδέα ποιος καθόταν απέναντί μου στον καναπέ, αλλά δεν ήταν ο σύζυγός μου», είπε. «Φτάνει σε ένα στάδιο όπου έχει αυτή την έκφραση στα μάτια του, όπου τα ρολά του είναι κατεβασμένα και δεν μπορούσα να τον βρω. Ήταν ήρεμος - πολύ, πολύ ήρεμος - και όρμησε πάνω μου», πρόσθεσε. «Ένιωσα τα πράγματα στο τραπέζι και ένιωσα το κουμπί πανικού και απλώς το πάτησα. Το επόμενο πράγμα που συνειδητοποίησα ήταν ότι οι αστυνομικοί ήταν εκεί. «Δεν είναι ακριβώς ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μου», πρόσθεσε ο Osbourne για όλη τη δοκιμασία, σημείωσε επίσης ότι ήταν «πολύ έπληκτος» όταν η σύζυγός του δεν υπέβαλε κατηγορίες εναντίον του.





Ουρώντας στο Άλαμο

Και όμως, ο Ozzy oύρησε στο πιο ιερό μνημείο της πόλης του Σαν Αντόνιο στο Τέξας. Φυσικά για άλλη μια φορά ήταν απίστευτα μεθυσμένος και φορούσε επίσης ένα από τα φορέματα της Sharon, καθώς εκείνη έκρυψε τα ρούχα του για να τον εμποδίσει να βγει έξω - κάτι που με κάποιο τρόπο δεν τον εμπόδισε να πάει στα μπαρ του Σαν Αντόνιο. Κάποια στιγμή, ο Ozzy δεν μπορούσε να κρατηθεί άλλο και χωρίς να το συνειδητοποιήσει, ούρησε στο ιερό κενοτάφιο. Ακόμα κι αν δεν το συνειδητοποίησε, η αστυνομία τα είδε όλα και τον συνέλαβε. «Όλοι έχουμε κάνει πράγματα στη ζωή μας για τα οποία μετανιώνουμε», είχε πει ο ίδιος εκείνη την εποχή.