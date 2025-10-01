Tο νέο ντοκιμαντέρ του ΒΒC για τον Ozzy Osbourne θα κυκλοφορήσει αύριο Πέμπτη 2 Οκτωβρίου.

Κυκλοφόρησε το επίσημο και συγκινητικό τρέιλερ για το νέο ντοκιμαντέρ του ΒΒC για τον Ozzy Osbourne με τίτλο Coming Home.

Το επερχόμενο ντοκιμαντέρ προβληθεί στο BBC One την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, ενώ θα είναι επίσης διαθέσιμο μέσω του iPlayer.

Μια επίσημη σύνοψη περιγράφει το ντοκιμαντέρ «ένα φόρο τιμής στην αγάπη, την κληρονομιά και την οικογένεια», ότι είναι «γεμάτο αγάπη, γέλιο και δάκρυα» και αποτελεί «ένα ειλικρινές αφιέρωμα σε ένα από τα πραγματικά είδωλα του πλανήτη».

Το Coming Home θα δώσει στους θαυμαστές μια ματιά στη «ζωή της Sharon και του Ozzy Osbourne καθώς σχεδιάζουν το όνειρό τους να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο», και θα καταγράψει τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Επίσης ακολουθεί τις προσπάθειες του Ozzy να είναι σε φόρμα ώστε να εμφανιστεί στην τεράστια αποχαιρετιστήρια συναυλία του με τους Black Sabbath το περασμένο καλοκαίρι.

Το τρέιλερ που κυκλοφόρησε ξεκινά με τον Ozzy και τη Sharon να ταξιδεύουν στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου. «Ανυπομονώ τόσο πολύ για ένα αγγλικό καλοκαίρι», λέει ο Πρίγκιπας του Σκότους σε μια σκηνή του βίντεο.

Η Sharon εξηγεί στη συνέχεια ότι το ζευγάρι «πάντα αναφερόταν σε αυτό ως "σπίτι"», μιλώντας για την έπαυλή τους στο Μπάκιγχαμσαϊρ.

Η Sharon συνεχίζει λέγοντας ότι: «Είμαστε αρκετά φυσιολογικοί. Είμαστε αρκετά βαρετοί, στην πραγματικότητα» με τον Ozzy να παρεμβαίνει με το χαρακτηριστικό του τρόπο και να αφηγείται την ιστορία για το πώς έφτιαξε «λίγο κέικ με μαριχουάνα», προσθέτοντας: «πήγα στην παμπ, και ο εφημέριος ήρθε και έφαγε λίγο από το κέικ».



Συνεχίζοντας να μας δίνει ματιές από την καθημερινότητά τους, στα επόμενα πλάνα βλέπουμε τη Sharon να ρωτάει τον Ozzy αν ήθελε «μια ήσυχη ζωή» στα γηρατειά του. «Όχι... Ναι, αλλά όχι, της απαντάει εκείνος. Η Kelly λέει στη συνέχεια στους θεατές ότι «Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν κανένας από τους δύο να αποσυρθεί, ποτέ».

O Ozzy αναφέρει για ακόμα μια φορά στο τρέιλερ ότι «αυτό είναι το σπίτι μου» και εξηγεί ότι ανυπομονεί να «μην κάνει απολύτως τίποτα» μετά την απόσυρσή του, ενώ η Sharon μοιράζεται ότι ο σύζυγός της εξακολουθεί να είναι «πολύ ρομαντικός» στον γάμο τους.



{https://youtu.be/3zkGIKhgGzM?si=E4f3C9R0Xm2U41eB}

«Είναι τιμή μας που είχαμε την ευκαιρία να γυρίσουμε το ντοκιμαντέρ με τον Ozzy και την οικογένειά του», δήλωσε η Clare Sillery, επικεφαλής του BBC. «Η ταινία αποτυπώνει μια οικεία ματιά στην πορεία τους, καθώς προετοιμάζονται να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περιλαμβάνει οικογενειακές στιγμές, χιούμορ, στοχασμό και δείχνει το αδιάκοπο πνεύμα που έκανε τον Ozzy παγκόσμιο είδωλο. «Ελπίζουμε να προσφέρει παρηγοριά και χαρά στους θαυμαστές του Ozzy και στους θεατές, καθώς θα θυμούνται και θα γιορτάζουν την εξαιρετική ζωή του».

Θυμίζουμε ότι το ντοκιμαντέρ αρχικά επρόκειτο να προβληθεί τον Αύγουστο, αλλά αποσύρθηκε από το τηλεοπτικό πρόγραμμα την τελευταία στιγμή λόγω «των επιθυμιών της οικογένειας να περιμένει λίγο ακόμα».

Ο Ozzy πέθανε στις 22 Ιουλίου, σε ηλικία 76 ετών. Ο θάνατός του ήρθε μόλις 17 ημέρες μετά την τελευταία του συναυλία με τους Black Sabbath στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ.