Αναζητούσαν παιδιά από 3 έως 9 ετών με καρκίνο, προσέγγιζαν τις οικογένειες τους, έστηναν απάτες και θησαύριζαν.

Απάτη μεγατόνων σε βάρος παιδιών με καρκίνο αποκάλυψε το BBC.

«Απέσπασαν εκατομμύρια δολάρια τα οποία συγκεντρώθηκαν για τη θεραπεία παιδιών με καρκίνο» είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος του BBC για τους επιτήδειου που αναζητούσαν παιδιά από 3 έως 9 ετών με καρκίνο, προσέγγιζαν τις οικογένειες τους, έστηναν απάτες και θησαύριζαν. Τα γυρίσματα ήταν βασισμένα σε σενάριο. Bασική προϋπόθεση τα παιδιά να μην έχουν τα μαλλιά τους και να κλαίνε.

«Ένα μικρό αγόρι κοιτάζει την κάμερα. Είναι χλωμό και δεν έχει μαλλιά. ''Είμαι επτά χρονών και έχω καρκίνο'', λέει. ''Παρακαλώ σώστε μου τη ζωή και βοηθήστε με''. Ο Khalil δεν ήθελε να το καταγράψει αυτό, λέει η μητέρα του, Aljin. Της είχαν ζητήσει να ξυρίσει το κεφάλι του και στη συνέχεια ένα συνεργείο τον συνέδεσε με ψεύτικο ορό και ζήτησε από την οικογένειά του να προσποιηθεί ότι ήταν τα γενέθλιά του. Του είχαν δώσει ένα σενάριο για να το μάθει και να το απαγγείλει στα αγγλικά» αναφέρει το δημοσίευμα.

{https://www.youtube.com/watch?v=Dj3lTCiv6I0}

«Και δεν του άρεσε, λέει η Aljin, όταν τοποθετήθηκαν ψιλοκομμένα κρεμμύδια δίπλα του και έβαλαν μενθόλη κάτω από τα μάτια του, για να τον κάνουν να κλάψει. Η Aljin συμφώνησε επειδή, αν και το σκηνικό ήταν ψεύτικο, ο Khalil είχε πραγματικά καρκίνο. Της είπαν ότι αυτό το βίντεο θα βοηθούσε στη συγκέντρωση χρημάτων για καλύτερη θεραπεία. Και συγκέντρωσε χρήματα- 27.000 δολάρια (20.204 λίρες), σύμφωνα με μια καμπάνια που βρήκαμε στο όνομα του Khalil. Αλλά η Aljin ενημερώθηκε ότι η καμπάνια είχε αποτύχει και λέει ότι δεν έλαβε τίποτα από αυτά τα χρήματα- μόνο μια αμοιβή γυρισμάτων ύψους 700 δολαρίων (524 λίρες) την ίδια ημέρα. Ένα χρόνο αργότερα, ο Khalil πέθανε».

Μια άλλη από τις καμπάνιες ήταν για ένα μικρό αγόρι που λέγεται Hector. Η καμπάνια έλεγε ότι είναι 5 ετών, έχει καρκίνο και δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς και ότι χρειαζόταν χρήματα για μεταμόσχευση. Αν και χρήματα μαζεύτηκαν πολλά, ο Hector και η οικογένεια του πήραν τα χρήματα που αντιστοιχούσαν στην ημέρα του γυρίσματος. Το 2024 ο Hector έφυγε από τη ζωή, αλλά οι επιτήδειοι συνέχισαν να βγάζουν χρήματα από τα βίντεο και μετά τον θάνατο του.

Οι οικογένειες από την Κολομβία, την Ουκρανία το Μεξικό και τις Φιλιππίνες εξήγησαν στο BBC ότι δεν έλαβαν ποτέ τίποτα από τα 4 εκατομμύρια δολάρια που προφανώς συγκεντρώθηκαν στο όνομά των παιδιών τους. Πίσω από την απάτη φέρεται να βρίσκεται ένας Ισραηλινός άνδρας που ζει στον Καναδά και ονομάζεται Erez Hadari.

«Η έρευνά μας ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, όταν μια θλιβερή διαφήμιση στο YouTube τράβηξε την προσοχή μας. ''Δεν θέλω να πεθάνω'', είπε με λυγμούς ένα κορίτσι ονόματι Alexandra από την Γκάνα. ''Οι θεραπείες μου κοστίζουν πολύ''. Μια καμπάνια crowdfunding για εκείνη φάνηκε να έχει συγκεντρώσει σχεδόν 700.000 δολάρια (523.797 λίρες). Είδαμε περισσότερα βίντεο με άρρωστα παιδιά από όλο τον κόσμο στο YouTube, όλα εντυπωσιακά παρόμοια- επιδέξια παραγόμενα και φαινομενικά να έχουν συγκεντρώσει τεράστια χρηματικά ποσά. Όλα μετέφεραν μια αίσθηση επείγοντος, χρησιμοποιώντας συναισθηματική γλώσσα. Αποφασίσαμε να διερευνήσουμε περαιτέρω. Οι καμπάνιες με τη μεγαλύτερη φαινομενική διεθνή εμβέλεια ήταν υπό το όνομα ενός οργανισμού που ονομάζεται Chance Letikva (Chance for Hope, στα αγγλικά) - εγγεγραμμένος στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Η αναγνώριση των παιδιών που εμφανίζονταν ήταν δύσκολη. Χρησιμοποιήσαμε γεωγραφική τοποθεσία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λογισμικό αναγνώρισης προσώπου για να βρούμε τις οικογένειές τους, που είναι τόσο μακριά όσο η Κολομβία και οι Φιλιππίνες» γράφει το BBC.