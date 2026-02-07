Πρόκειται για μια οργανωμένη και οχυρωμένη κοινότητα, με τείχη, κατοικίες, στενούς δρόμους και διακριτές ζώνες χρήσης, στοιχεία που παραπέμπουν σε πρώιμη μορφή αστικής ζωής.

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου επιστήμονες εντόπισαν μια αρχαία πόλη ηλικίας περίπου 4.000 ετών, θαμμένη κάτω από την άμμο της ερήμου. Η πόλη βρέθηκε στην όαση Khaybar και φέρει την ονομασία Al-Natah.

Οι αρχαιολόγοι χρονολογούν τον οικισμό μεταξύ 2400 και 2000 π.Χ., δηλαδή στην Εποχή του Χαλκού. Η πόλη φαίνεται πως φιλοξενούσε μερικές εκατοντάδες κατοίκους και διέθετε σαφή πολεοδομική δομή, γεγονός που δείχνει ότι οι πληθυσμοί της περιοχής είχαν αναπτύξει μόνιμες εγκαταστάσεις και κοινωνική οργάνωση, πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα για την Αραβική Χερσόνησο.

Η ανακάλυψη αυτή αλλάζει τα δεδομένα για την ιστορία της περιοχής, καθώς αποδεικνύει ότι η αστικοποίηση δεν περιοριζόταν μόνο στη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο, αλλά είχε ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται και στην καρδιά της ερήμου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διεθνούς αρχαιολογικού προγράμματος και τα αποτελέσματά της δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One, προσφέροντας νέες απαντήσεις για τη ζωή και την οργάνωση των αρχαίων κοινωνιών της Αραβίας.

