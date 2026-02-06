Λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό οι σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ από την Κυριακή 8/2.

Λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό από την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου θα κλείνουν νωρίτερα 5 σταθμοί της Γραμμής 2 (Άγιος Αντώνιος - Ελληνικό). Ειδικότερα σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα Ακρόπολη, Συγγρού Φιξ και Νέος Κόσμος θα κλείνουν προσωρινά από Κυριακή έως Πέμπτη στις 21:40, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.

Να σημειωθεί ότι από πλευράς ΣΤΑΣΥ έχει δοθεί στην δημοσιότητα μόνο η ημερομηνία έναρξης των εργασιών (8/2) οπότε οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους έχοντας κατά νου αυτόν τον ποργραμματισμό και αναμένουμε νέες ημερομηνίες αναφορικά με το πότε θα ολοκληρωθεί το πρόωρο κλείσιμο των σταθμών. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα το πρόωρο κλείσιμο θα ενεργοποιείται Κυριακή έως Πέμπτη στις 21:40 αρχής γενομένης από την προσεχή Κυριακή.

Κατά τις ώρες κλεισίματος, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 θα περιορίζεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο και Αγ. Ιωάννης – Ελληνικό, με τους τελευταίους συρμούς να αναχωρούν από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25 και από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:25, ενώ οι ενδιάμεσοι σταθμοί εξυπηρετούνται μέχρι περίπου 21:44.

Ενώ οι σταθμοί Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα Ακρόπολη, Συγγρού Φιξ και Νέος Κόσμος θα λειτουργούν κανονικά το διήμερο Παρασκευή και Σάββατο.

Κανονικά θα λειτουργεί ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3

Να σημειωθεί ότι ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3, που συνδέει το Δημοτικό Θέατρο με το Αεροδρόμιο.

Κλειστοί σταθμοί στη Γραμμή 2: Πώς θα γίνεται η εξυπηρέτηση των επιβατών - Τα δρομολόγια και οι ώρες

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν ως εξής

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25 (από Πανεπιστήμιο στις 21:37, από Σύνταγμα στις 21:40, από Ακρόπολη στις 21:41, από Συγγρού -Φιξ στις 21:43, από Νέο Κόσμο στις 21:44).

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:25 (από Αγ. Δημήτριο στις 21:33 , από Αγ. Ιωάννη στις 21:36, από Νέο Κόσμο στις 21:37, από Συγγρού- Φιξ στις 21:39, από Ακρόπολη στις 21:41, από Σύνταγμα στις 21:43).

Ενεργοποιείται η λεωφορειακή Γραμμή Χ15 «Πανεπιστήμιο – Άγιος Ιωάννης»

Για την εξυπηρέτηση του τμήματος Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ15 από τις 21:40 από τις 08/02/26 (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό).

Η γραμμή θα πραγματοποιεί στάσεις σε Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ακρόπολη, Φιξ, Νέο Κόσμο και Αγ. Ιωάννη προς Αγ. Ιωάννη, ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση οι στάσεις είναι Αγ. Ιωάννης, Νέος Κόσμος, Φιξ, Ακρόπολη, Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο μόνο για αποβίβαση.

Ειδικότερα, στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο – Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης:

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σίνα), «ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (νέα προσωρινή στάση, στην οδό Βασιλίσσης Αμαλίας επί της πλατείας Συντάγματος, μεταξύ των οδών Βασιλέως Γεωργίου Α΄ και Όθωνος), «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Καλλιρρόης στο ύψος της στάσης Τραμ), «ΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή), «ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Κασομούλη).

Στην κατεύθυνσηΣτ. Μετρό Αγ. Ιωάννης – Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο:

«ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Κασομούλη, «ΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή), «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού), «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού), «ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ» (νέα προσωρινή στάση μόνο για αποβίβαση επιβατών, επί της οδού Πανεπιστημίου, στο ύψος μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή).

Η ΣΤΑΣΥ τονίζει ότι οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μπορεί να προκαλέσουν αναστάτωση, αλλά κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση σημαντικών έργων που θα βελτιώσουν τις καθημερινές μετακινήσεις και τη λειτουργία του Μετρό.

