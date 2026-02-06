«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Απόψε στις 23:00 στον Alpha!

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Όσα θα δούμε σήμερα στις 23:00.

Η Μελισσάνθη αφιερώνεται πλήρως στην φροντίδα του Απόστολου, η Ιουλία έρχεται σε κόντρα με μια τσιγγάνα-μάγισσα, η Ασπασία δυσκολεύεται στη Ρόδο, η Πολυξένη προσπαθεί να στηρίξει την Πελαγία και η Μαγδαληνή είναι αποφασισμένη να μάθει περισσότερα για τις δουλειές των Σκλαβοδήμων.

Οι 5 ηρωίδες μας, η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή, έχουν φύγει από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι κι έχουν ακολουθήσει τα όνειρά τους, μακριά από την προστασία της μητέρας τους, Θεοδώρας. Έχοντας χτίσει τις ζωές που ονειρεύονταν από μικρές ή τουλάχιστον νόμιζαν πως ονειρεύονταν, έρχονται αντιμέτωπες με τις επιλογές τους και τις συνέπειες των αποφάσεων τους. Η σειρά είναι βασισμένη στο εμβληματικό best – seller της Λένας Μαντά.

{https://www.youtube.com/watch?v=So86g8D_5JQ}

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - 27ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη είναι απόλυτα επικεντρωμένη στην φροντίδα του Απόστολου κι ο Άγγελος καταρρακώνεται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Ιουλία έρχεται σε αντιπαράθεση με μια τσιγγάνα μάγισσα, η οποία δασκαλεύει την Μαριέττα, να κάνει ξόρκια και ευχές.

Στην Ρόδο, η Ασπασία δυσκολεύεται από μια απελπιστική κατάσταση και σκέφτεται να φύγει, όμως γρήγορα συνειδητοποιεί την ελευθερία, που αποκτά μακριά από τις οικογενειακές της υποχρεώσεις.

Όλοι προσπαθούν να στηρίξουν την Πελαγία για το χαμό του Νικήτα, ενώ ο Ηλίας εξασφαλίζει περισσότερη προσοχή από την Πολυξένη εντυπωσιάζοντας την με δώρα και γνωριμίες. Η Θεοδώρα ανησυχεί για την ασφάλεια της Μαγδαληνής και επιστρέφει στον Πειραιά.

Η Ασπασία και η ορχήστρα αντιδρούν για το νέο μαγαζί.

{https://www.youtube.com/watch?v=XW8F5ckC4pE}

Η Θεοδώρα και η Άννα τσακώνονται για την Μαγδαληνή.

{https://www.youtube.com/watch?v=Wu4KbJ95QTw}

Η Ιουλία συναντά την τσιγγάνα-μάγισσα της Ρόδου.

{https://www.youtube.com/watch?v=sj0fOGtFDpc}