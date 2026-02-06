Από αυτή την Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου, το «The 2Νight Show» θα είναι μαζί μας κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

Με ξεχωριστούς καλεσμένους και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, χιουμοριστικά βίντεο, παιχνίδια και μουσική ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υπόσχεται να κάνει τα βράδια μας μοναδικά απολαυστικά και τις Κυριακές! Όσα θα δούμε την Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου, στις 24:00 στο «The 2Night Show».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τον Γιάννη Σμαραγδή. Ο χαρισματικός σκηνοθέτης μιλά για την εμβληματική ταινία του, που είναι αφιερωμένη στον Ιωάννη Καποδίστρια, και εξομολογείται πώς ένιωσε για τις κριτικές που δέχτηκε το έργο του πριν ακόμη κυκλοφορήσει.

Εξηγεί το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από τη ταινία «Καποδίστριας» και αποκαλύπτει την πρόταση που του έγινε για την ολική χρηματοδότηση της παραγωγής, αλλά και τους λόγους που την αρνήθηκε.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στις δύσκολες στιγμές που πέρασε όταν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του για χρέη προς το Δημόσιο, εξαιτίας της ταινίας «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι», ενώ δηλώνει πως δεν έχει εισπράξει ποτέ αμοιβή για τα έργα του.

Με συγκίνηση και νοσταλγία θυμάται την πολυαγαπημένη του σύζυγο, την οποία έχασε και όπως λέει χαρακτηριστικά «έφυγαν τα φτερά του». Τέλος, αποκαλύπτει το όνειρό του να σκηνοθετήσει ακόμα μία ταινία, αφού για εκείνον η δουλειά του αποτελεί «πνευματική κάθαρση».

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» της Κυριακής είναι και ο Γιώργος Αλκαίος.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές του εμφανίσεις, μοιράζεται τις σκέψεις του για τη μουσική, την τέχνη και τις σύγχρονες προκλήσεις, αποκαλύπτοντας παράλληλα τα νέα του επαγγελματικά βήματα.

Ο Γιώργος Αλκαίος αναφέρεται στη νέα του καλλιτεχνική πρόκληση, τη θεατρική παράσταση «Ο Ημιϋπαίθριος». Πρόκειται για μία σύγχρονη κωμωδία - φάρσα σε κείμενο των Γιώργου Αλκαίου και Στράτου Αγιοστρατίτη, την οποία σκηνοθετεί ο ίδιος και ανεβαίνει στο Θέατρο Coronet.

Μέσα από το έργο, ο καλλιτέχνης σχολιάζει το «βόλεμα» μέσα στο ψέμα και τις σουρεάλ καταστάσεις που βιώνουμε σήμερα. Στη συνέχεια, μιλά για τη συνεργασία του με τον Πάνο Βλάχο στο τραγούδι «Δεν με βολεύει» και αποκαλύπτει πως έψαχνε τον ηθοποιό για δύο χρόνια και πως η συνάντησή τους ήταν σαν να γνωρίζονταν από πάντα.

Σχολιάζοντας τον διαγωνισμό της Eurovision, ο Γιώργος Αλκαίος θεωρεί πως η ελληνική συμμετοχή πρέπει να εκπροσωπείται αποκλειστικά από την ελληνική γλώσσα.

Τέλος, ο καλλιτέχνης προειδοποιεί τους ακόλουθούς του για την απάτη με ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram, που χρησιμοποιεί το όνομά του για να ζητά χρήματα.

