Τη διεύρυνση της οι ποινικής έρευνας και τη δίωξη και κατά πολιτικών προσώπων, που ασχολήθηκαν με την παρακολούθηση της σύμβασης 717 ζητούν με αναφορά τους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών.

Η αναφορά κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κατατέθηκε από 10 συγγενείς και συγκεκριμένα γονείς, οι οποίοι έχασαν τα παιδιά τους εξαιτίας του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Η αναφορά τους αφορά στην ποινική δικογραφία που έχει ήδη σχηματισθεί από την ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 26 προσώπων, (μελών της διοίκησης και υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινοπραξίας) για την κακοδιαχείριση της σύμβασης 717/2014 για την τηλεδιοίκηση και τη σηματοδότηση. Mε αυτήν ζητούν τη διεύρυνση της ποινικής έρευνας και δίωξης και κατά πολιτικών προσώπων και συγκεκριμένα Γενικών Γραμματέων Υποδομών και Γενικών Γραμματέων Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επίσης κατά της προέδρου (και ΓΓ Υποδομών) και μελών Ειδικής Επιτροπής που συνέστησε ο Κ. Καραμανλής για την παρακολούθηση των συμβάσεων της ΕΡΓΟΣΕ και την εφαρμογή της αναδιάρθρωσης του σιδηροδρομικού τομέα εν γένει καθώς και κάθε άλλου τυχόν πολιτικού προσώπου προκύψει.

Οι αιτούντες - αναφέροντες επικαλέστηκαν και προσκόμισαν συγκεκριμένα νομοθετήματα, εξουσιοδοτικές εντολές προς τους ΓΓ του Υπουργείου για την εποπτεία της ΕΡΓΟΣΕ και υπουργικές αποφάσεις του τ. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή περί συγκρότησης της παραπάνω Επιτροπής, στοιχεία δηλαδή από τα οποία, σύμφωνα με την αναφορά, προκύπτει άμεση και αδιαμφισβήτητη ευθύνη των αναφερομένων προσώπων εκ της ιδιότητάς τους.