Τι αναφέρει η οργάνωση για ΜΜΕ, Τέμπη, υποκλοπές, στην έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Κόλαφος» για την Ελλάδα είναι η ετήσια έκθεση της Human Rights Watch για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς καταλήγει ότι η κατάσταση του κράτους δικαίου επιδεινώθηκε.

Η οργάνωση το αποδίδει αυτό σε ενέργειες της κυβέρνησης «που υπονομεύουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα». Σε αυτές τις ενέργειες περιλαμβάνει την «παρέμβαση στην ελευθερία» των ΜΜΕ και τις «επιθέσεις» στην κοινωνία των πολιτών. Επίσης, η HRW υπογραμμίζει ότι η «έλλειψη λογοδοσίας» για το δυστύχημα στα Τέμπη αποκάλυψε «ευρύτερες αδυναμίες του κράτους δικαίου και προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις».

Εξάλλου, η οργάνωση διαπιστώνει ότι «συνεχίστηκαν οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων» των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων «των επαναπροωθήσεων, των ανεπαρκών συνθηκών υποδοχής και της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά αναστολή της πρόσβασης στο άσυλο για ορισμένους νεοαφιχθέντες».

Οι διαπιστώσεις της HRW για ΜΜΕ, υποκλοπές και μετανάστες.

Στην έκθεση, η HRW υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα κατέλαβε για τέταρτη συνεχή χρονιά την τελευταία θέση στην ΕΕ στον δείκτη ελευθερίας του Τύπου των «Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα».

«Οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν συνεχείς προκλήσεις, όπως εκφοβισμό και παρενόχληση, κρατική παρακολούθηση, καταχρηστικές αγωγές (γνωστές ως SLAPP, στρατηγικές αγωγές κατά της συμμετοχής του κοινού) και κυβερνητική παρέμβαση. Όλα αυτά συμβάλλουν στην αυτολογοκρισία», τονίζει η οργάνωση.

Κάνοντας αναφορά στις διαδηλώσεις για την τραγωδία στα Τέμπη, επισημαίνει πως «ανέδειξαν τη βαθιά οργή για την έλλειψη λογοδοσίας σχετικά με το δυστύχημα, καθώς η υπόθεση έφερε στο φως ευρύτερες αδυναμίες του κράτους δικαίου».

Το σκάνδαλο των υποκλοπών «συνέχισε να εγείρει ανησυχίες για το κράτος δικαίου, ενώ κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη μέχρι σήμερα», αναφέρει η HRW.

Στη συνέχεια, σημειώνει ότι κατά τη σύνταξη της έκθεσης «η ομάδα CIVICUS, μία μη κυβερνητική οργάνωση που αξιολογεί τις πολιτικές ελευθερίες παγκοσμίως, συνέχιζε να κατατάσσει τον χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών της Ελλάδας στην κατηγορία “παρεμποδιζόμενος”».

Ακόμα, η HRW κάνει αναφορά στον νόμο για το μεταναστευτικό, τα επανειλημμένα προσωρινά μέτρα που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την αναστολή της χορήγησης ασύλου, αλλά και στις άσχημες συνθήκες υποδοχής.

Επιπλέον, μεταξύ άλλων, η οργάνωση επισημαίνει ότι «η επίμονη ανισότητα των φύλων σε θέματα ηγεσίας και αμοιβών, γυναικοκτονιών και ευρέως διαδεδομένης έμφυλης βίας παραμένουν τα πιο επείγοντα ζητήματα», στην Ελλάδα.

Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ τι αναφέρει η Human Rights Watch για την Ελλάδα στην ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.