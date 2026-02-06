Παράλληλα με την τετρακίνητη έκδοση, η Leapmotor θα προσφέρει και μια έκδοση Long Range με πίσω κίνηση, η οποία φτάνει έως περίπου 510 χιλιόμετρα αυτονομίας σύμφωνα με τα πρότυπα WLTP.

Η Leapmotor επεκτείνει την γκάμα του C10 με μια ισχυρή τετρακίνητη έκδοση AWD που αποδίδει σχεδόν 600 ίππους και επιταχύνει 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 4 δευτερόλεπτα.

Η Leapmotor μπαίνει δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά με τη νέα τετρακίνητη έκδοση του ηλεκτρικού C10, ένα SUV που συνδυάζει επιδόσεις, τεχνολογία και πρακτικότητα. Η παρουσίαση του μοντέλου αναμένεται να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο, και η εταιρεία φιλοδοξεί να το τοποθετήσει ως εναλλακτική λύση σε premium ηλεκτρικά SUV.

Η βασική αναβάθμιση αφορά το σύστημα κίνησης, όπου δύο ηλεκτροκινητήρες - ένας για κάθε άξονα - συνεργάζονται για να αποδώσουν συνολικά περίπου 600 ίππους. Αυτό σημαίνει ότι η επιτάχυνση από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε περίπου 4 δευτερόλεπτα, φέρνοντας το C10 σε επίπεδα δυναμικής που δύσκολα συναντώνται στην κατηγορία του.

Η μετάβαση σε αρχιτεκτονική 800 Volt αποτελεί βασικό στοιχείο της τεχνολογικής αναβάθμισης. Η υψηλότερη τάση μειώνει τις θερμικές απώλειες, αυξάνει την αποδοτικότητα και επιτρέπει ταχύτερη φόρτιση. Η μπαταρία 81,9 kWh μπορεί να φορτιστεί από 30% σε 80% μέσα σε περίπου 22 λεπτά σε κατάλληλους σταθμούς DC, καθιστώντας το αυτοκίνητο πιο λειτουργικό για καθημερινή χρήση αλλά και για μεγάλες διαδρομές.

Το σύστημα τετρακίνησης λειτουργεί με πλήρως ηλεκτρονικό έλεγχο, προσαρμόζοντας την κατανομή ροπής στους δύο άξονες ανάλογα με τις συνθήκες. Σε καθημερινή οδήγηση χρησιμοποιείται κυρίως ο πίσω κινητήρας για μέγιστη αποδοτικότητα, ενώ σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης ή δυναμικής οδήγησης ο εμπρός κινητήρας ενεργοποιείται άμεσα, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και έλεγχο.

Το εσωτερικό του C10 AWD συνδυάζει μοντέρνο σχεδιασμό με ψηφιακές λύσεις και συνδεσιμότητα υψηλού επιπέδου. Διαθέτει μεγάλη οθόνη infotainment, πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και άνετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Η ποιότητα των υλικών και η εργονομία προσδίδουν premium αίσθηση, στοιχείο που γίνεται όλο και πιο σημαντικό στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV.

Παράλληλα με την τετρακίνητη έκδοση, η Leapmotor θα προσφέρει και μια έκδοση Long Range με πίσω κίνηση, η οποία φτάνει έως περίπου 510 χιλιόμετρα αυτονομίας σύμφωνα με τα πρότυπα WLTP. Οι τιμές για την ευρωπαϊκή αγορά τοποθετούνται από περίπου 35.400 ευρώ για την έκδοση Long Range και από 37.900 ευρώ για την τετρακίνητη AWD, προσφέροντας ανταγωνιστική σχέση τιμής-αξίας.

Με την κίνηση αυτή, η Leapmotor δείχνει τη στρατηγική της να σταθεί δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών SUV, προσφέροντας ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει δύναμη, τεχνολογία και λειτουργικότητα, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη στην περιοχή.