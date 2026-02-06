Το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν ανέφερε ότι οι συναντήσεις με Ιράν και ΗΠΑ μέχρι στιγμής έχουν επικεντρωθεί στην προετοιμασία των συνθηκών για την «επανάληψη των διπλωματικών και τεχνικών διαπραγματεύσεων».

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ομάν έχουν ολοκληρωθεί «προς το παρόν», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν, σύμφωνα με το Reuters.

Ο ΥΠΕΞ του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ Αλ Μπουσάιντι, ο οποίος μεσολαβεί στις συνομιλίες, είχε ξεχωριστές συναντήσεις με τον κορυφαίο διπλωμάτη του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως δηλώσει ότι επιθυμούν να επεκτείνουν τις συνομιλίες ώστε να καλύψουν τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν και την υποστήριξή του σε περιφερειακούς εταίρους αλλά το Ιράν ήταν κάθετο, μεταφέροντας στους Αμερικανούς πως το μόνο που θα συζητήσουν είναι το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος.

{https://twitter.com/FMofOman/status/2019707553408864408}

Η σημασία των συζητήσεων τονίστηκε επίσης «υπό το πρίσμα της δέσμευσης των μερών να διασφαλίσουν την επιτυχία τους προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ασφάλεια και σταθερότητα», πρόσθεσε ο ΥΠΕΞ.

Ο Αλ Μπουσάιντι επανέλαβε επίσης τη δέσμευση του Ομάν να συνεχίσει την υποστήριξή του στον διάλογο και να φέρει τα μέρη πιο κοντά, καθώς και να συνεργαστεί με διάφορους εταίρους για την επίτευξη συναινετικών πολιτικών λύσεων, που ευθυγραμμίζονται με τους επιθυμητούς στόχους και φιλοδοξίες. Εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για τις προσπάθειες των περιφερειακών χωρών που υποστηρίζουν αυτές τις συνομιλίες, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Στις διαπραγματεύσεις της Παρασκευής, το Ιράν εκπροσωπείται από αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπας Αραγτσί. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA, συνοδεύεται από τον Μαχίντ Τακχ - Ραβαντσί, αναπληρωτή του Υπουργείου Εξωτερικών για πολιτικές υποθέσεις, τον Έσμαελ Μπαγκάι, εκπρόσωπο του υπουργείου, τον Χαμίντ Γκανμπάρι, αναπληρωτή του υπουργείου για οικονομικές υποθέσεις, και άλλους Ιρανούς διπλωμάτες.

Από πλευράς ΗΠΑ, στις συνομιλίες συμμετέχουν ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, που τροφοδοτούνται από την αμερικανική στρατιωτική συγκέντρωση στον Περσικό Κόλπο και τις επανειλημμένες απειλές για στρατιωτική δράση από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετές άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, έχουν παρέμβει και έχουν προσφερθεί να μεσολαβήσουν μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για την άμβλυνση των εντάσεων.

«Εγκαταλείψτε τώρα το Ιράν»

Πριν από τις συνομιλίες της Παρασκευής, η Εικονική Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράν εξέδωσε νέα προειδοποίηση ασφαλείας προς τους Αμερικανούς πολίτες να «εγκαταλείψουν το Ιράν τώρα».

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν παρόμοια προειδοποίηση τον Ιανουάριο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε επανειλημμένα σχόλια για την παροχή βοήθειας στον ιρανικό λαό, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «σε ετοιμότητα» εάν το Ιράν αρχίσει να πυροβολεί τους διαδηλωτές.

Από τις αρχές Δεκεμβρίου, το Ιράν βρίσκεται υπό ταξιδιωτική οδηγία επιπέδου 4, την υψηλότερη προειδοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ που ενημερώνει «Μην ταξιδεύετε» λόγω «κινδύνου τρομοκρατίας, αναταραχής, απαγωγής, αυθαίρετης σύλληψης Αμερικανών πολιτών και παράνομης κράτησης».

Δεδομένου ότι οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να ακυρώνουν πτήσεις προς και από το Ιράν, η πιο πρόσφατη προειδοποίηση ασφαλείας συμβούλευσε τους Αμερικανούς πολίτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν το Ιράν μέσω ξηράς προς Αρμενία ή Τουρκία.

Με πληροφορίες του Guardian/Anadolu/Reuters