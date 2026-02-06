Οι σημερινές συνομιλίες διεξήχθησαν σε «πολύ θετική ατμόσφαιρα», δήλωσε μετά την πρώτη επαφή με την αμερικανική αντιπροσωπεία στο Ομάν, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Οι συνομιλίες ήταν «μια πολύ καλή αρχή», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με την αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στο Ομάν.

Ο Αμπάς Αραγκτσί, δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές πρέπει τώρα να μιλήσουν με τους ηγέτες τους. Σε σχόλια προς τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ λίγο μετά τις διαπραγματεύσεις στο Μουσκάτ, ο Αραγκτσί τόνισε ότι τόσο οι αξιωματούχοι της Τεχεράνης όσο και της Ουάσινγκτον συμφώνησαν να «συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις». Οι σημερινές συνομιλίες διεξήχθησαν σε «πολύ θετική ατμόσφαιρα», πρόσθεσε.

Δήλωσε ακόμα στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ότι η ιρανική αντιπροσωπεία στο Ομάν σήμερα τόνισε ότι οποιεσδήποτε συνομιλίες για τα πυρηνικά πρέπει να πραγματοποιηθούν «χωρίς απειλές».

«Προϋπόθεση για οποιονδήποτε διάλογο είναι η αποχή από απειλές και πιέσεις», δήλωσε ο Αραγτσί. «Θέσαμε αυτό το σημείο με σαφήνεια σήμερα και αναμένουμε να τηρηθεί προκειμένου να επιτραπεί η συνέχιση των συνομιλιών».

Τόνισε πως είναι προγραμματισμένες περαιτέρω συνομιλίες σε χρόνο και ημερομηνία που δεν έχει ακόμη καθοριστεί ενώ σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ που μεταφέρουν τις δηλώσεις του, οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ αφορούν αποκλειστικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεν θα συζητηθούν άλλα ζητήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές θα επιστρέψουν στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις και θα πρέπει να ξεπεραστεί «το τείχος της δυσπιστίας», φέρεται να δήλωσε.

«Ήταν μια καλή αρχή για τις διαπραγματεύσεις. Και υπάρχει συνεννόηση για τη συνέχιση των συνομιλιών. Ο συντονισμός για το πώς θα προχωρήσουμε θα αποφασιστεί στις πρωτεύουσες», φέρεται να δήλωσε ο Αραγτσί.

Σημειώνεται ωστόσο ότι δεν υπήρξαν περαιτέρω σχόλια για το τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της πολύωρης σειράς συνομιλιών.

Θετικό το Ομάν

Το Ομάν εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ θα συνεχιστούν Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, ο οποίος μεσολάβησε στις συνομιλίες, εξέφρασε σε ανάρτηση την αισιοδοξία του.

«Πολύ σοβαρές συνομιλίες μεσολάβησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στο Μουσκάτ σήμερα. Ήταν χρήσιμο να διευκρινιστεί τόσο η ιρανική όσο και η αμερικανική σκέψη και να εντοπιστούν τομείς για πιθανή πρόοδο. Στόχος μας είναι να συνέλθουμε εκ νέου εν ευθέτω χρόνω, με τα αποτελέσματα να εξετάζονται προσεκτικά στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον» έγραψε σε ανάρτησή του.

{https://twitter.com/badralbusaidi/status/2019777048663687329}

Ξεχωριστές συναντήσεις με το Ομάν

Ο ΥΠΕΞ του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ Αλ Μπουσάιντι, ο οποίος μεσολαβεί στις συνομιλίες, είχε ξεχωριστές συναντήσεις με τον κορυφαίο διπλωμάτη του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν ανέφερε ότι οι συναντήσεις μέχρι στιγμής έχουν επικεντρωθεί στην προετοιμασία των συνθηκών για την «επανάληψη των διπλωματικών και τεχνικών διαπραγματεύσεων».

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως δηλώσει ότι επιθυμούν να επεκτείνουν τις συνομιλίες ώστε να καλύψουν τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν και την υποστήριξή του σε περιφερειακούς εταίρους αλλά το Ιράν ήταν κάθετο, μεταφέροντας στους Αμερικανούς πως το μόνο που θα συζητήσουν είναι το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος.

{https://twitter.com/FMofOman/status/2019707553408864408}

Η σημασία των συζητήσεων τονίστηκε επίσης «υπό το πρίσμα της δέσμευσης των μερών να διασφαλίσουν την επιτυχία τους προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ασφάλεια και σταθερότητα», πρόσθεσε ο ΥΠΕΞ.

Ο Αλ Μπουσάιντι επανέλαβε επίσης τη δέσμευση του Ομάν να συνεχίσει την υποστήριξή του στον διάλογο και να φέρει τα μέρη πιο κοντά, καθώς και να συνεργαστεί με διάφορους εταίρους για την επίτευξη συναινετικών πολιτικών λύσεων, που ευθυγραμμίζονται με τους επιθυμητούς στόχους και φιλοδοξίες. Εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για τις προσπάθειες των περιφερειακών χωρών που υποστηρίζουν αυτές τις συνομιλίες, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, που τροφοδοτούνται από την αμερικανική στρατιωτική συγκέντρωση στον Περσικό Κόλπο και τις επανειλημμένες απειλές για στρατιωτική δράση από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετές άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, έχουν παρέμβει και έχουν προσφερθεί να μεσολαβήσουν μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για την άμβλυνση των εντάσεων.

«Εγκαταλείψτε τώρα το Ιράν»

Πριν από τις συνομιλίες της Παρασκευής, η Εικονική Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράν εξέδωσε νέα προειδοποίηση ασφαλείας προς τους Αμερικανούς πολίτες να «εγκαταλείψουν το Ιράν τώρα».

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν παρόμοια προειδοποίηση τον Ιανουάριο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε επανειλημμένα σχόλια για την παροχή βοήθειας στον ιρανικό λαό, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «σε ετοιμότητα» εάν το Ιράν αρχίσει να πυροβολεί τους διαδηλωτές.

Από τις αρχές Δεκεμβρίου, το Ιράν βρίσκεται υπό ταξιδιωτική οδηγία επιπέδου 4, την υψηλότερη προειδοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ που ενημερώνει «Μην ταξιδεύετε» λόγω «κινδύνου τρομοκρατίας, αναταραχής, απαγωγής, αυθαίρετης σύλληψης Αμερικανών πολιτών και παράνομης κράτησης».

Δεδομένου ότι οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να ακυρώνουν πτήσεις προς και από το Ιράν, η πιο πρόσφατη προειδοποίηση ασφαλείας συμβούλευσε τους Αμερικανούς πολίτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν το Ιράν μέσω ξηράς προς Αρμενία ή Τουρκία.

Με πληροφορίες του Guardian/Anadolu/Reuters