Ο Δήμος Αθηναίων παραχώρησε το χώρο στο Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων - Ερώτημα αν θα γίνει απεργία - Ποιοι θα μιλήσουν - Ποιοι διεκδικούν την προεδρία του Συλλόγου.

Στην πλατεία Συντάγματος θα πραγματοποιηθεί και φέτος το συλλαλητήριο για την τραγωδία των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Δήμος Αθηναίων παραχώρησε ήδη την άδεια στο Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων που θα έχει την ευθύνη της διοργάνωσης του συλλαλητηρίου, ενώ ήδη έχει δοθεί άδεια και για τη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο με πέρυσι.

Το φετινό συλλαλητήριο της Αθήνας, που θα δώσει και τον τόνο ότι το αίτημα για δικαιοσύνη, τερματισμό της συγκάλυψης και τιμωρίας των ενόχων, αλλά και για καλύτερους σιδηροδρόμους, που έχει να συγκριθεί με το περυσινό τεράστιο συλλαλητήριο που έφερε εξελίξεις ακόμα και με ανασχηματισμό της κυβέρνησης παραμένει απολύτως ζωντανό. Παράλληλα φέτος η Μαρία Καρυστιανού δεν θα είναι πρόεδρος του Συλλόγου αλλά επικεφαλής κόμματος.

Κεντρικός ομιλητής στο Σύνταγμα δεν μπορεί να είναι παρά ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου, ο οποίος και θα εκλεγεί από τα μέλη στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν την προσεχή Κυριακή 8 Φεβρουαρίου. Φαβορί για τη θέση του προέδρου θεωρείται ο Παύλος Ασλανίδης με αουτσάιντερ την Ελένη Βασάρα. Ομιλητές επίσης θα είναι μεταξύ όλων των άλλων και όσοι γονείς το θελήσουν, μεταξύ των οποίων και η Μαρία Καρυστιανού, που όμως δεν προβλέπεται να είναι κεντρική ομιλήτρια.

Ερώτημα επίσης είναι αν και για ποια ημέρα θα εξαγγελθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία, καθώς η θλιβερή «επέτειος» πέφτει ημέρα Σάββατο.

