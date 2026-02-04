Τσικνοπέμπτη από το Σύνταγμα έως το Μοναστηράκι, τη Βαρβάκειο και την πλατεία Κοτζιά, μεγάλη αποκριάτικη γιορτή στο Ζάππειο και παραδοσιακά Κούλουμα στον Λόφο του Φιλοπάππου.

Οι γειτονιές της Αθήνας μπαίνουν σε ρυθμό και παλμό αποκριών και καρναβαλιού, με το παραδοσιακό γαϊτανάκι να απλώνεται σε πλατείες, δρόμους και χώρους πολιτισμού στις επτά δημοτικές κοινότητες.



Ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους, κατοίκους και επισκέπτες της πόλης, να γίνουν μέρος της πολύχρωμης γιορτής. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων, που επιμελείται ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), διαρκέσει έως τις 23 Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει 65 εκδηλώσεις σε 50 διαφορετικά σημεία της πόλης.



Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Αθήνα γιορτάζει τις Απόκριες με ένα πλούσιο πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια και κυρίως στους μικρούς καρναβαλιστές.

Από την Κυψέλη έως τα Πετράλωνα και από το Ζάππειο έως την Πλατεία Κοτζιά, 65 εκδηλώσεις σε 50 διαφορετικά σημεία, μάς περιμένουν να διασκεδάσουμε, να βρεθούμε ξανά μαζί και να πάρουμε μια ανάσα από την

καθημερινότητα.

Πάρτι σε όλες τις γειτονιές της πόλης, εκπαιδευτικές δράσεις για τα παιδιά, συναυλίες, μουσική, χορός και δράσεις με έντονο άρωμα παράδοσης. Σας καλούμε να γεμίσουμε τις πλατείες της Αθήνας με μουσική, αισιοδοξία και γιορτινή διάθεση».





Η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ρωξάνη Μπέη, ανέφερε: «Φέτος, δημιουργήσαμε μία σειρά δράσεων, όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη πόλη, φέρνοντας τα αποκριάτικα έθιμα από κάθε γωνιά της Ελλάδας στις πλατείες και τα πάρκα των δημοτικών κοινοτήτων. Αυτό που με γεμίζει χαρά είναι πως κάθε γειτονιά θα έχει τη δική της παιδική γιορτή. Έτσι, δεν χρειάζεται να πάνε μακριά για να ζήσουν την Αποκριά. Η γιορτή έρχεται κοντά τους, στην πλατεία τους, στο πάρκο τους».

Τσικνοπέμπτη με μουσική και άρωμα παράδοσης στη Βαρβάκειο

Ο εορτασμός της Τσικνοπέμπτης, στις 12 Φεβρουαρίου, ξεκινά σε παραδοσιακό κλίμα με την αποκριάτικη εθιμική διαδρομή της Πολιτιστικής Εταιρείας Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι».

Με αφετηρία την πλατεία Συντάγματος, στις 11:00, θα καταλήξει στην πλατεία Κοτζιά, όπου θα γίνει αναπαράσταση του εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου. Επίκεντρο των εκδηλώσεων αυτήν την ημέρα είναι και φέτος

η Βαρβάκειος, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων να δίνει πρώτη το ρυθμό στις 11:00. Ακολουθούν παραδοσιακοί χοροί από τις ομάδες ενηλίκων των Κέντρων Δημιουργικής Μάθησης του Δήμου Αθηναίων.

Τη μουσική σκυτάλη παίρνει στη συνέχεια το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής για μία μοναδική λαϊκή συναυλία.

Τα παιδιά δίνουν τον ρυθμό της Αποκριάς

Οι απίθανοι μικροί μασκαράδες είναι οι πρωταγωνιστές του καρναβαλιού. Η πόλη τούς υποδέχεται σε χώρους πολιτισμού και στις γειτονιές της για να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδυάζουν την παράδοση, τη γνώση, τη δημιουργικότητα και τη διασκέδαση, αλλά και για να ξεφαντώσουν σε ξέφρενα αποκριάτικα πάρτι.

Τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης, η Πινακοθήκη, το Κέντρο Τεχνών, το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας και οι Βιβλιοθήκες του Δήμου Αθηναίων διοργανώνουν ξεχωριστές παιδικές αποκριάτικες δράσεις: εικαστικά προγράμματα,

δημιουργικά εργαστήρια, θέατρο για όλη την οικογένεια, κ.ά..



Παράλληλα, σε πλατείες και πάρκα όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων θα πραγματοποιηθούν παιδικές αποκριάτικες γιορτές με μουσική, χορό, face painting, μπαλονοκατασκευές και γαϊτανάκια.



Και βέβαια, τα παιδιά δίνουν το καθιερωμένο ραντεβού τους στο Ζάππειο, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 11:00, όπου θα ξεφαντώσουν στην πιο πολύχρωμη αποκριάτικη γιορτή, «Το καρναβάλι του κόσμου», με πολλή μουσική, χορό, ξυλοπόδαρους, παιχνίδια, face painting, μπαλονοκατασκευές, κινέζικο δράκο και πολλές εκπλήξεις.





Μουσική σε όλες τις γειτονιές

Η μουσική κυριαρχεί στην πόλη καθ΄ όλη τη διάρκεια της Αποκριάς.



Η Φιλαρμονική Ορχήστρα, η Big Band και το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων δίνουν ραντεβού με το κοινό σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Μουσικά σύνολα κρουστών θα πλημμυρίσουν τους δρόμους με καρναβαλικούς ρυθμούς, ενώ παραδοσιακά σχήματα με νταούλια, κλαρίνο, βιολί και ακορντεόν θα συνοδεύσουν τις εθιμικές διαδρομές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ειδικές συναυλίες με αποκριάτικα και σκωπτικά τραγούδια, καθώς και ζακυνθινές καντάδες που θα μας ταξιδέψουν σε άλλες εποχές.

Αποκριάτικη ελληνική παράδοση

Πολιτιστικοί σύλλογοι και ενώσεις απανταχού Ελλήνων θα αναβιώσουν έθιμα από κάθε γωνιά της Ελλάδας: τους Κορδελάτους της Νάξου, το Γάμο του Φλάμπουρα των Σαρακατσαναίων, παραδοσιακούς χορούς και πολλά άλλα.



Στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» θα φιλοξενείται έως τις 19 Απριλίου η έκθεση ζωγραφικής «Πάμε σαν άλλοτε…», που αναβιώνει με νοσταλγία τη ζωή στις πλακιώτικες ταβέρνες και τις γειτονιές της Παλιάς Αθήνας.

Κυριακή της Αποκριάς στο κέντρο της πόλης

Η Κυριακή 22 Φεβρουαρίου αποτελεί την κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων της Αθηναϊκής Αποκριάς. Αποχαιρετούμε το καρναβάλι με μια μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση που θα καταλήξει σε ένα εκπληκτικό πάρτι, μία συνδιοργάνωση του Δήμου Αθηναίων και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 17:00 από την Πλατεία Συντάγματος. Καρναβαλιστές, χορευτικά δρώμενα και μπάντες κρουστών θα διασχίσουν την Ερμού και την Αιόλου με προορισμό την Πλατεία Κοτζιά, όπου στις 19:00 θα ξεδιπλωθεί ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι με ζωντανή μουσική και οικοδεσπότη τον Δημήτρη Μακαλιά.

Την έναρξη της παρέλασης θα ντύσει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, ενώ καθ’ όλη της διάρκειά της τα μουσικά σχήματα Bloco Swingueira, Global Daoulia, ο πολιτιστικός σύλλογος «Ο Μόλυβος» και η Ελληνική ομάδα Cheerleaders θα κρατούν δυνατό το ρυθμό.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Λάμψη 92,3 θα εκπέμπει ζωντανά και ο Athens DeeJay 95,2 θα μεταδίδει καρναβαλικούς ρυθμούς.

Καθαρά Δευτέρα στον Λόφο Φιλοπάππου

Την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, ο Λόφος Φιλοπάππου αποτελεί διαχρονικό σημείο συνάντησης για τα ελληνικά Κούλουμα και το πέταγμα του χαρταετού. Κάτω από τον πολύχρωμο αττικό ουρανό, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων με τις μελωδίες της θα υποδέχεται το κοινό από τις 11:00 το πρωί. Στις 11:30 θα ακολουθήσει νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα του Νίκου Οικονομίδη.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των αποκριάτικων εκδηλώσεων



*Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.



Περισσότερες πληροφορίες στο www.opanda.gr.