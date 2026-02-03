Όσα είπε ο Χάρης Δούκας στη διαδικτυακή συνάντηση στελεχών.

«Δεν δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο», ξεκαθάρισε ο Χάρης Δούκας, στην πανελλαδική διαδικτυακή συνάντηση στην οποία συμμετείχαν 850 στελέχη και πολίτες, ενώ υπογράμμισε πως χωρίς καθαρή πολιτική γραμμή και ρήξεις απέναντι στη Δεξιά, ο στόχος της πρώτης θέσης θα απομακρύνεται.

Ο δήμαρχος Αθηναίων απέκλεισε ρητά κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ και επέμεινε σε καθαρό μέτωπο και πολιτικές ρήξεις. Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα: γιατί, παρά τη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μεταφράζεται σε δυναμική της δημοκρατικής παράταξης, τη στιγμή που η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή;

Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε σε έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας και πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό, όπως προαναγγελίες υποψηφίων βουλευτών σε εκλογικές περιφέρειες χωρίς θεσμικές διαδικασίες και συλλογικές αποφάσεις.

Υπογράμμισε πως έχει προειδοποιήσει θεσμικά την ηγεσία και τόνισε ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει στο συνέδριο, με μαζική συμμετοχή των στελεχών. Εξάλλου, επανέλαβε την πρότασή του για προκριματικές εκλογές από τη βάση για την ανάδειξη υποψηφίων βουλευτών και συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων.

Στην τοποθέτησή του, τόνισε ότι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει απομόνωση, αλλά προγραμματικό διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και την κοινωνία. Επίσης, χαρακτήρισε αθλιότητα τα σενάρια περί «φεύγατου Δούκα» και ξεκαθάρισε πως μιλά για αυτόνομη εκλογική κάθοδο και νικηφόρα πορεία του κόμματος.