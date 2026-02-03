Η Βασιλική Ανδρούτσου μίλησε για τα γυρίσματα της ταινίας.

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», μίλησε η Βασιλική Ανδρίτσου, όπου και αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία αλλά και στη συμμετοχή της στην ταινία: «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;».

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην παράσταση «Παναγιά των Παρισίων» που πρωταγωνιστεί λέγοντας: «Είναι έργα τα οποία αξίζει να ξεκινήσει ένας γονιός να έρθει να δει τις παραστάσεις, και γιατί θα δει φαντασμαγορικές παραστάσεις, τεράστιες παραγωγές, και γιατί θα δει έργα τα οποία μπορεί να τα συζητήσει με το παιδί του και να αναφερθεί σε πάρα πολλά σημερινά θέματα τα οποία μας απασχολούν, ειδικά της νεολαίας…», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Σε δεύτερο χρόνο, απαντώντας στα ερωτήματα της δημοσιογράφου στάθηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;», εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δυσκολεύτηκε στα γυρίσματα, αλλά και στα σχόλια που λαμβάνει από τους θεατές.

«Γενικά στον κόσμο αρέσει πάρα πολύ. Παίρνω πολύ θετικά vibes και αυτό που ακούω πολύ συχνά είναι ότι είναι διαφορετικό από το σίριαλ», ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Δηλαδή δεν μπορείς να το συγκρίνεις με το σίριαλ γιατί είναι διαφορετικό, που αυτό είναι πολύ ανακουφιστικό, για μας ειδικά. Αλλά και για τον Αλέξανδρο ότι έκανε ένα βήμα παραπέρα και ουσιαστικά πήρε ένα δύσκολο θέμα που τότε το ‘χε περάσει με αυτόν τον τρόπο και εξαιρετικά, και το πήγε, το έκανε λίγο πιο σύγχρονο».

Όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων η Βασιλική Ανδρίτσου ανέφερε: «Με δυσκόλεψαν τα γυρίσματα. Λόγω πάρα πολλών ωρών, απαιτητικών γυρισμάτων… το τί ώρες γινόντουσαν. Λόγω των έντονων σκηνών…».

