Όσα ανέφερε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για τον ρόλο της στο «Παρά Πέντε».

Καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids», βρέθηκε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, παραθέτοντας μεταξύ άλλων και μερικά άγνωστα στιγμιότυπα πίσω από τις σκηνές του «Παρά Πέντε».

Η ηθοποιός, αναφέρθηκε σε μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της σειράς ενώ αποκάλυψε πως αρχικά ήθελε να έχει τον ρόλο της Θεοπούλας και όχι της Ζουμπουλίας. Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε πως ορισμένες συνήθειες του ρόλου της, είναι πράγματι δικές της.

Μιλώντας αρχικά για το reunion του «Παρά Πέντε», η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, σημείωσε: «Είναι σαν ραντεβού με παλιά σου καψούρα… μία αίσθηση ότι θα είναι το ίδιο; Βέβαια, μου άρεσε πολύ που μας πήραν και μας είπαν ότι θα είμαστε οι ίδιες περσόνες, οπότε είπα εντάξει…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfoaz8hl6cg9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όσα αποκάλυψε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή «Buongiorno», από την συνέντευξη της ηθοποιού, η ίδια ακούγεται να λέει πως αρχικά, δεν ήθελε να ενσαρκώσει το ρόλο της Ζουμπουλίας, αλλά της Θεοπούλας: «Δεν ήθελα να κάνω τη Ζουμπουλία. Ήθελα να κάνω τη Θεοπούλα. Χαζή είμαι; Με πέντε ατάκες μέσα στο επεισόδιο, το ίδιο γκελ; Είχε ένα γύρισμα τον μήνα και είχα 35. Το είδα το θέμα. Τους έλεγα ότι θα βάλω λευκά μαλλιά. Μου έλεγαν «Τι βλακείες λες; Για τη Ζουμπουλία σε θέλουμε». Τους λέω «Θα κάνω τη βλάχα; Δεν ξέρω να την κάνω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfo6lcwial95?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο η ίδια, εξήγησε πως αυτό ο ρόλος της άλλαξε τη ζωή, ενώ ο Γιώργος Καπουτζίδης, κατάφερε να καταλάβει κάθε έναν από τους πρωταγωνιστές και κατάφερε να ενσωματώσει τους χαρακτήρες τους στους ρόλους τους: «Η Ζουμπουλία όμως μου άλλαξε τη ζωή. Την αγαπάω, είναι δικιά μου, είναι εγώ έτσι κι αλλιώς. Και ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι ευφιέστατος πραγματικά, είχε αυτό το μαγικό χάρισμα που δεν φαίνεται, δεν μπορείς να το καταλάβεις, που σε παρακολουθεί και σε «ρουφάει». Είχε γράψει τα πρώτα επεισόδια με κάποια σκέψη, αλλά μετά το τρίτο επεισόδιο μας είχε αντιγράψει και πια και η Σμαράγδα Καρύδη έκανε πολλά πράγματα που ήταν δικά της και εγώ ήμουν πια εγώ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfoaw5gdl561?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfoawru6al49?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, θυμήθηκε τη σκηνή όπου έπρεπε να υποδυθεί την Τάμτα και να σκαρφαλώσει πάνω σε κλαδί 17 μέτρων με σκοπό να τραγουδήσει: «Μου λένε θα κάνεις την Τάμτα… Τότε ήταν η αρχή της Τάμτα, δεν την ήξερα τότε και είδα λίγο το βίντεο κλιπ, να δω τι να πάρω και πήγα και είπα: «Αντώνη θα σου πω ένα πράγμα, το δέντρο της Τάμτα, ήταν ένα τεράστιο δέντρο…». Και φτάνω στο γύρισμα και μου βγάζουν μία σκάλα που άνοιγε τρεις φορές και τη βάζουν… το κλαδί που έκατσα, ήταν 17 μέτρα… Νομίζω το χέρι μου είχε πάθει αγκύλωση από το κλαρί που κρατούσα γιατί μετά από λίγη ώρα δεν ήταν αστείο… οι λήψεις δεν τελείωναν…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfoaxs11i8e1?integrationId=40599y14juihe6ly}