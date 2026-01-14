Όλα όσα έγιναν εχθές και πληροφορίες για το σημερινό επεισόδιο Survivor. Απόψε στις 21:40.

Στο χθεσινό επεισόδιο Survivor, η ομάδα των «Αθηναίων», παρά την προσπάθεια, δεν κατάφερε να κατακτήσει την πολυπόθητη νίκη στον τρίτο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας, με αποτέλεσμα το σχέδιο και η στρατηγική του Gio, να μην έχει την επιθυμητή έκβαση.

Από τα πρώτα λεπτά του επεισοδίου, παρατηρήθηκε μία έντονη διαμάχη μεταξύ των παιχτών και των δύο ομάδων, με του τους Μπλε και του Κόκκινους να ρίχνουν πυρά και να σχολιάζουν όλα όσα έγιναν την προηγούμενη ημέρα.

Στο συμβούλιο του νησιού, επικράτησε πανικός καθώς η στρατηγική του Gio και η «αυτοθυσία» δεν έπιασαν τόπο, με αποτέλεσμα να συζητηθεί έντονα το συμβάν και να σχολιαστεί από τους «Επαρχιώτες».

Έτσι, η τρίτη ψηφοφορία, ανέδειξε την Κέλλυ Μποφίλιου, η οποία αποδέχτηκε το αποτέλεσμα λόγω της απόδοσής της στο στίβο μάχης και συμπλήρωσε την τριάδα δίπλα στη Σταυρούλα και τον Gio.

Survivor: Όσα θα δούμε σήμερα στις 21:40

Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, «Αθηναίοι» και «Επαρχιώτες» μπαίνουν στο στίβο μάχης και διεκδικούν την νίκη και το έπαθλο, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι εντάσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfoebeygxypd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως λοιπόν μεταφέρει και ο Κώστας Τσουρός μέσα από την συχνότητα του ΣΚΑΙ και την εκπομπή «Το ‘χουμε», η νικήτρια ομάδα, θα έχει τη δυνατότητα να πάρει περισσότερες προμήθειες, μαζί με ένα σακίδιο εξοπλισμού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfodvzbnf8hl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παρ’ όλα αυτά, η αναμέτρηση φαίνεται να είναι έντονη, με αποτέλεσμα να προκύψει ρήξη μεταξύ των παιχτών, τόσο μεταξύ τους, όσο και ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Στο συμβούλιο, όπως αναφέρεται και στην εκπομπή, η ένταση θα κορυφωθεί με ένα παίχτη να δηλώνει πως: δεν αντέχει άλλο, ενώ εκείνος ή εκείνη που αποχωρεί, φεύγει αφήνοντας πίσω… συντρίμμια, με μία δήλωση που θα συζητηθεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfo7hra1rw49?integrationId=40599y14juihe6ly}