Επιβεβαιώθηκαν οι ημερομηνίες των δύο ημιτελικών και του τελικού για την Eurovision, με την εκπομπή Sing for Greece.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα μέχρι την ανάδειξη του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα, στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, το Μάιο του 2026.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΡΤ, μέσα από σχετικό δημοσίευμα, οι δύο ημιτελικοί αναμένεται να προβληθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00, ενώ ο εθνικός τελικός θα έρθει την Κυριακή 15 του μηνός την ίδια ώρα.

Πρόκειται για τρεις ξεχωριστές βραδιές, με μουσική, ρυθμό, τραγούδι και εορταστική ατμόσφαιρα, με την Μπέττυ Μαγγίρα, τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Κατερίνα Βρανά να βρίσκονται στο τιμόνι της παρουσίασης και να συνθέτουν το show της ΕΡΤ «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026».

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» έχει αναλάβει ο σπουδαίος σκηνοθέτης και χορογράφος Φωκάς Ευαγγελινός, ενώ τα shows, θα μεταδίδονται απευθείας και στις πλατφόρμες της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ1 και το ERTFLIX.

Οι 28 υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στους δύο πρώτους ημιτελικούς, με τη σειρά που προέκυψε από την κλήρωση, ενώ την βραδιά του μεγάλου τελικού, θα αναδειχθεί το νικητήριο τραγούδι μέσα από την ψήφο του κοινού και των δύο επιτροπών.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, στις 11 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, στις 13 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«ASTEIO», ZAF

«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», TIANORA

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire», BASILICA

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers