Ο παρουσιαστής και παραγωγός μίλησε για όσους του στάθηκαν και όσους τον ήθελαν για το πορτοφόλι του.

Σε προσωπικές εξομολογήσεις προχώρησε ο Νίκος Κοκλώνης, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», με αφορμή την έναρξη του νέου κύκλου του Just the 2 of Us.

Ο γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός αναφέρθηκε ανοιχτά σε ανθρώπους που βρέθηκαν στο πλευρό του σε δύσκολες στιγμές, αλλά και σε άλλους που, όπως παραδέχτηκε, εκμεταλλεύτηκαν τη γενναιοδωρία του.

Απαντώντας στο αν έχει μετανιώσει για άτομα που βοήθησε στο παρελθόν, ο Νίκος Κοκλώνης δεν δίστασε να παραδεχτεί πως υπήρξαν φίλοι που τελικά δεν ήταν αυτό που πίστευε. «Ήμουν σε ένα ροζ συννεφάκι και νόμιζα ότι έχω φίλους. Τελικά, κάποιοι ήταν φίλοι μόνο με το πορτοφόλι του Κοκλώνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας με έντονο τρόπο την απογοήτευσή του. Παράλληλα, τόνισε ότι υπήρξαν και άνθρωποι που στάθηκαν πραγματικά δίπλα του, ξεχωρίζοντας τη Σίσσυ Χρηστίδου, την οποία χαρακτήρισε «σπαθί».

Οι δηλώσεις αυτές άνοιξαν εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με την Κατερίνα Καινούργιου. Ο Γιώργος Λιάγκας, απευθυνόμενος στον διευθυντή του περιοδικού OK!, Νίκο Γεωργιάδη, ρώτησε ευθέως αν οι σχέσεις των δύο έχουν αποκατασταθεί, υπονοώντας πως ο Νίκος Κοκλώνης ίσως αναφερόταν και σε εκείνη.

Ο Νίκος Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι, μέχρι στιγμής, η σχέση τους δεν έχει επανέλθει. Όπως ανέφερε, παρακολουθεί το θέμα από κοντά, καθώς διατηρεί φιλικές σχέσεις και με τους δύο, σημειώνοντας ότι έγιναν λάθος χειρισμοί και από τις δύο πλευρές.

Παράλληλα, επεσήμανε πως υπήρξαν τρίτοι που με τη στάση τους δεν βοήθησαν στην επαναπροσέγγιση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κατερίνα Καινούργιου έχει πειραχτεί από όσα συνέβησαν, ωστόσο χάρηκε ιδιαίτερα όταν έμαθε ότι ο Νίκος Κοκλώνης επιστρέφει με το J2US.

Το ενδεχόμενο αποκατάστασης της σχέσης τους παραμένει, προς το παρόν, ανοιχτό, με τον χρόνο να δείχνει αν οι δύο πλευρές θα καταφέρουν να αφήσουν πίσω τους τις παρεξηγήσεις του παρελθόντος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfo76yr3xe0p?integrationId=40599y14juihe6ly}