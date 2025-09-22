Με νέο αέρα επιστρέφει ο Νίκος Κοκλώνης στην μικρή οθόνη. Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα του ΟΡΕΝ;

Σε νέες βάσεις έχει τεθεί πλέον η σχέση μεταξύ του γνωστού παραγωγού Νίκου Κοκλώνη με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΟΡΕΝ, καθώς σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα εκείνος είναι που αναλαμβάνει και επίσημα την prime time ζώνη του καναλιού τα Σαββατοκύριακα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στον ΣΚΑΙ και στην εκπομπή «Το ΄χουμε» στο επίκεντρο της βραδινής ζώνης του ΟΡΕΝ, έρχεται η παρουσιάστρια Μαρία Μπακοδήμου, με ένα νέο τηλεπαιχνίδι, ωστόσο το τοπίο θα διευκρινιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Επάνοδος για το Νίκο Κοκλώνη

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος της εκπομπής Χάρης Λεπιδάκης, το project για τον «Πιο αδύναμο κρίκο», έχει απορριφθεί καθώς ανήκει σε διαφορετική εταιρεία παραγωγής από αυτή του Νίκου Κοκλώνη.

Αρχικά λοιπόν, από τις 21:00 μέχρι τις 23:00 αναμένεται να προβάλλεται ένα καθημερινό, γυναικείο πρόγραμμα, εμπνευσμένο από το αμερικανικό «The View» με τις: Έλενα Χριστοπούλου, Ελίνα Παπίλα, Δάφνη Καραβοκύρη και Σοφία Μουτίδου να αναλαμβάνουν τα ηνία, με σκοπό να μεταφέρουν, να σχολιάζουν και να αλληλεπιδρούν με τους τηλεθεατές για από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με θέματα που αφορούν την τηλεόραση και την πολιτική.

Σε δεύτερο χρόνο, ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα αναλαμβάνουν το μεσημβρινό τηλεοπτικό πρόγραμμα, του σταθμού, ενώ αναμένεται να βρεθούν στο πλατό και ο Γιάννης Πουλόπουλος με τη Χρίσλα Γεωργακοπούλου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσον αφορά το Νίκο Κοκλώνη, ο ίδιος αναλαμβάνει τα ηνία της παρουσίασης σε ένα νέο project, με διαγωνιστικό χαρακτήρα, το οποίο θα προβάλλεται από τις 20:00 έως τις 02:00 το βράδυ, το Σαββατοκύριακο. Η πρεμιέρα, αναμένεται για τον Νοέμβριο.

Τέλος, ο Θανάσης Πάτρας, αναλαμβάνει τα μεσημέρια με μια νέα ψυχαγωγική – ενημερωτική εκπομπή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dczeh83e8wap?integrationId=40599y14juihe6ly}