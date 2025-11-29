Η έμπειρη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, για την τηλεοπτική της απουσία.

Η Πόπη Τσαπανίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο»

Μέσα σε όλα, δε, η έμπειρη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μίλησε αφενός για την τηλεοπτική της απουσία και αφετέρου παραδέχθηκε πως για εκείνην έχει κλείσει οριστικά ο κύκλος της μικρής οθόνης.

Η Πόπη Τσαπανίδου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «σαν επαγγελματίας δεν υπήρξαν στιγμές που αμφισβητήθηκα, δεν το έχω αισθανθεί. Έχει χρειαστεί όμως να παλέψω σκληρά για να αποδείξω ότι αξίζω τη θέση ότι αξίζω την αποστολή, ότι αξίζω να καλύψω τη θεματική του ρεπορτάζ».

«Έχω αγωνιστεί πολύ ενώ έβλεπα γύρω μου άνδρες, οι οποίοι δεν έδιναν τον ίδιο αγώνα και δεν ''χρειαζόταν'' να δώσουν τον ίδιο αγώνα. Έχω υπάρξει σε συσκέψεις που ανέβαζα λίγο τον τόνο της φωνής, όχι να φωνάξω αλλά μιλούσα λίγο πιο δυνατά, για να ακουστώ».

«Πρέπει να πω ότι δεν μου έλειψε η τηλεόραση, όχι. Έκλεισα τον κύκλο της με έναν τρόπο που ήταν τελικά στη σωστή ώρα, οριστικά και αμετάκλητα. Έχει ανοίξει ένας άλλος κύκλος, της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας, που τα τελευταία χρόνια ακολουθώ αυτό το μονοπάτι σε επίπεδο γνώσεων» συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Πόπη Τσαπανίδου στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στο μαγκαζίνο της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1.