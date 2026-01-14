Όσα ανέφερε η Μαρία Σολωμού για το θεσμό της τηλεόρασης.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», παραχώρησε η Μαρία Σολωμού, κατά την διάρκεια των οποίων αναφέρθηκε στην σχέση της με την τηλεόραση αλλά και στο διαδικτυακό της vidcast στο YouTube.

Όπως φαίνεται και στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, η ηθοποιός, μίλησε αρχικά για την διαδικτυακή της εκπομπή και τους καλεσμένους της:

«Όσους θέλω στο podcast μου, έχουν έρθει, κανείς δεν μου έχει αρνηθεί. Αν πουν ναι, το λένε για μένα, επειδή θα κάνουν μια κουβέντα που δεν την έχουν ξανακάνει».

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, απάντησε στις ερωτήσεις αναφορικά με την τηλεόραση εστιάζοντας κυρίως σε ορισμένες συνθήκες, οι οποίες την ενοχλούν: «Το πρόβλημά μου με την τηλεόραση είναι η περίεργη διαστρέβλωση των πραγμάτων. Στην τηλεόραση με ενοχλεί η αρνητική άποψη για το οτιδήποτε συμβαίνει».

Σε άλλο σημείο εξήγησε: «Ήταν λάθος που πήγα το «Μαρία τη νύχτα» στην τηλεόραση. Έκαναν άλλοι τη συμφωνία για εμένα. Μου έχουν κάνει και στο παρελθόν διάφορες προτάσεις για late night, αλλά μάλλον θέλουν να χαϊδέψουν το late night».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfo6s4ts6c01?integrationId=40599y14juihe6ly}