Για την απώλεια του πατέρα του και τον θαυμασμό προς το πρόσωπό του μίλησε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης.

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» παραχώρησε συνέντευξη ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, όπου μίλησε για τον πατέρα του, την απώλειά του και τον θαυμασμό που του είχε στη ζωή του, κάνοντας παράλληλα μια σύντομη αυτοκριτική για τον ρόλο του ως πατέρας.

Όπως αναφέρεται και στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός, έχασε τον πατέρα του πριν από έναν χρόνο, ενώ εξήγησε πως η απώλεια είναι ένα συναίσθημα που δεν ξεπερνιέται ποτέ.

Όσα ανέφερε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης για τον πατέρα του

Αρχικά λοιπόν, ο ηθοποιός εξήγησε: «Ο πατέρας μου έφυγε έναν χρόνο πριν. Ο πατέρας είναι κάτι πολύ σημαντικό για έναν άντρα κι εγώ που τον θαύμαζα και τον αγαπούσα, ήταν μεγάλο πρότυπο για μένα. Δεν ξεπερνιέται, όχι με την έννοια του θρήνου όμως. Το κουβαλάς με έναν διαφορετικό τρόπο».

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, ο ίδιος, έκανε μία αυτοκριτική για το ρόλο τους ως γονιός, λέγοντας: «Ως πατέρας, θα άλλαζα πράγματα αν γύριζα τον χρόνο. Αλλά θα ήταν δύσκολο να αλλάξει, γιατί όταν έχεις εμμονή με αυτού του είδους τις δουλειές που κάνουμε, τις οποίες τις κάνεις γιατί δεν μπορείς να ζήσεις αλλιώς, δεν εννοώ οικονομικά, ότι είναι βαθύτερη ανάγκη, έχεις μια πετριά για να κάνεις τώρα αυτές τις δουλειές».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, χαρακτήρισε τον εαυτό του ως «παλιάς κοπής πατέρα», εξηγώντας ωστόσο πως ο τομέας της δουλειάς του τον επηρέασε σημαντικά: «Νομίζω ότι ήμουν παλιάς κοπής πατέρας, αλλά λόγω δουλειάς και λόγω ιδιορρυθμίας και άλλου χαρακτήρα, ήμουν και λίγο διαφορετικός. Δεν ήμουν τόσο καλός όσο ήταν ο πατέρας μου σε σχέση με μας».

