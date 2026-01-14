Η αναφορά του Αργύρη Αγγέλου στον Γιώργο Καπουτζίδη και το «Παρά Πέντε».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, ο Αργύρης Αγγέλου, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σορδά και τους συνεργάτες της.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο γνωστός ηθοποιός, αναφέρθηκε τόσο στη ζωή του όσο και στη σχέση που διατηρεί με τον Γιώργο Καπουτζίδη, ύστερα από 25 χρόνια γνωριμίας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στο επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε».

Όσα ανέφερε ο Αργύρης Αγγέλου

Μιλώντας αρχικά για την σειρά «Παρά Πέντε», ο ηθοποιός, εξήγησε πως η απόφαση να πραγματοποιηθεί το επετειακό επεισόδιο, ήταν ευκαιρία για να ζήσουν οι συντελεστές και πάλι, όσα βίωσαν στα γυρίσματα 20 χρόνια νωρίτερα:

«Ήταν μεγάλη η χαρά που μπορώ να μιλώ και που δεν φανταζόμουν ότι μετά από 20 χρόνια θα μου δινόταν τέτοια ευκαιρία να το ζήσουμε ξανά. Ήταν σαν να διακτινιστήκαμε στον χρόνο. Τώρα θεωρώ πως όλοι είμαστε πιο όμορφοι μετά από 20 χρόνια».

«Από την ώρα που το είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης μέχρι και το τηλεφώνημα ήταν ένα πέρασμα χρόνου. Δεν μπορούσαμε να έχουμε δεύτερη σκέψη. Θέλαμε όλοι να κλείσει κάπως αυτός ο κύκλος… Θα μου έλειπε αν δεν γινόταν αυτό».

Ο ίδιος μάλιστα δεν έκρυψε την συμπάθεια και την αγάπη που έχει προς το πρόσωπο του Γιώργου Καπουτζίδη, ενώ αναφέρει πως πλέον είναι κάτι περισσότερο από συνεργάτες και συνάδελφοι, καθώς ο ένας έχει βοηθήσει τον άλλον και σε προσωπικό – ανθρώπινο επίπεδο: «Αγαπώ πάρα πολύ τον Γιώργο. Είναι ένα σημείο αναφοράς για εμένα και μου έδωσε τεράστια ευκαιρία. Με έχει τιμήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια και σε προσωπικό επίπεδο. Έχω πάρει πολλά «δώρα», όπως κι εγώ έχω ανταποδώσει. Είναι πολύ ωραίο να κάνεις τον απολογισμό με έναν άνθρωπο μετά από 25 χρόνια που είναι στη ζωή σου κι είναι θετικό το πρόσημο… να το σκέφτεσαι και να χαμογελάς».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Αργύρης Αγγέλου, πρόσθεσε: «Αν πω οικογένεια, μπορεί να παρεξηγηθεί με την έννοια του… αν ότι μου συμβεί θα τον πάρω τηλέφωνο. Δεν θα τον ενοχλήσω με το παραμικρό. Το να «ενοχλήσω», δεν το λέει με την κακή έννοια. Το έχω γενικότερα με τους ανθρώπου, όσο κοντά και να είναι σε εμένα. Στα δύσκολα πάει το χέρι μου μόνο του, όπως κι ο ίδιος. Τον σκέφτομαι συχνά. Σε κάποια δύσκολα στιγμιότυπα στη ζωή μου πήγε αυτόματα το χέρι μου να τον πάρω τηλέφωνο».

