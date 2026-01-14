Η απάντηση που έδωσε ο Μπρούνο Τσερέλα σε ερώτηση για τον επικείμενο γάμο του με την Αθηνά Οικονομάκου.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, είναι ένα από τα ζευγάρια της showbiz που το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τα μέσα, καθώς έχει γίνει γνωστό πως επρόκειτο να παντρευτούν.

Παρ’ όλα αυτά, η γνωστή ηθοποιός, δεν έχει δώσει στην δημοσιότητα περαιτέρω πληροφορίες, ενώ όπως αναφέρει δεν είναι τίποτα σίγουρο ακόμη για την ημέρα, το μέρος και τη χρονιά της τελετής.

Στο ίδιο μοτίβο μάλιστα φαίνεται να κινείται και ο μπασκετομπολίστας, ο οποίος απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα σε ερωτήσεις δημοσιογράφου από την εκπομπή

«Το πρωινό», ωστόσο με χαμόγελα ξεκαθάρισε πως «Είναι έτοιμος για όλα».

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, ο ρεπόρτερ, εντόπισε στο αεροδρόμιο τον Μπρούνο Τσερέλα με τον οποίο είχε μία σύντομη συζήτηση για τις κοινές διακοπές του ζευγαριού στην Αργεντινή, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για το πότε και αν θα πραγματοποιηθεί ο γάμος τους.

Για τις διακοπές τους ανέφερε χαρακτηριστικά: «Καλή Χρονιά. Πάω για check – in και πάω Μιλάνο. Ήταν όμορφα με την οικογένειά μου στην Αργεντινή, Θα πάω σπίτι μου στο Μιλάνο επειδή η Αθηνά δουλεύει».

Με τη σειρά του λοιπόν ο δημοσιογράφος, Γρηγόρης Μπάκας, ρώτησε τον Τσερέλα: «Οι μήνες Ιούνιος – Ιούλιος είναι πολύ καλοί», αποκρίθηκε για τον γάμο τους, με τον μπασκετμπολίστα να απαντά με γελώντας:

«Δεν θυμάμαι πολύ καλά… Πρέπει να φύγω… Η Αθηνά ξέρει καλύτερα. Είμαι έτοιμος για τα πάντα. Εσύ ξέρεις, καλύτερα από μένα», ανέφερε καθώς με γρήγορο βάδην - σχεδόν τρέχοντας - απομακρυνόταν από το μικρόφωνο και την κάμερα.

