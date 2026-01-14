Τι αποκάλυψε για την υγεία του μετά το ατύχημα στο σπίτι.

Για την κατάσταση της υγείας του μίλησε σήμερα, ο Γιώργος Λιάγκας, κατά την έναρξη της εκπομπής Το Πρωινό στον ΑΝΤ1. Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε στο ατύχημα που είχε πριν από λίγες ημέρες μέσα στο σπίτι του, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιπτώσεις που αυτό είχε.

Όπως εξήγησε, η εικόνα του παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, ωστόσο το πρόβλημα επιβαρύνθηκε λόγω της σκολίωσης που αντιμετωπίζει από παιδική ηλικία. Η πτώση φαίνεται πως προκάλεσε πίεση στη σπονδυλική του στήλη, με αποτέλεσμα να εμφανίζει έντονα συμπτώματα στην καθημερινότητά του.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι όταν περπατά για περισσότερα από 10-15 βήματα, αισθάνεται μούδιασμα στο αριστερό μέρος του σώματός του και στο αριστερό πόδι, το οποίο χάνει τη δύναμή του.

Μάλιστα, ανέφερε πως επισκέφθηκε πρόσφατα γιατρό, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι η κατάσταση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα δεδομένα για το μέλλον δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα. Ο ίδιος δεν έκρυψε την ανησυχία του, τονίζοντας ότι εάν δεν βρεθεί σύντομα λύση, η καθημερινότητά του θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη.