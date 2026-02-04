«Παίζω καλά, είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου», δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Μαρία Σάκκαρη δήλωσε σίγουρη για τον εαυτό της, εξήγησε γιατί αυτή την περίοδο δεν την απασχολεί η παγκόσμια κατάταξη, ενώ αναφέρθηκε και στον γάμο με την με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

«Πέρυσι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, δεν θα το κρύψω, συναισθηματικά πάρα πολύ δύσκολη, αλλά νομίζω ότι μετά από κάθε δυσκολία κάτι καλό γίνεται», δήλωσε η πρωταθλήτρια του τένις στο ΕΡΤnews.

Οι επόμενες «στάσεις» της θα είναι η Ντόχα και το Ντουμπάι, ενώ θα ακολουθήσουν τα τουρνουά στην Αμερική. «Γενικότερα αισθάνομαι καλά, παίζω καλά, είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου. Έχω πολύ μεγάλη πίστη και η σεζόν είναι τεράστια, μόλις ξεκίνησε και μία εβδομάδα μπορεί να κάνει τη διαφορά», συμπλήρωσε.

Πάντως, αυτή την περίοδο δεν την απασχολεί η παγκόσμια κατάταξη, στην οποία βρίσκεται στο Νο49. «Σε αυτή τη φάση που είμαι η βαθμολογία είναι το τελευταίο που κοιτάω γιατί δεν είμαι εκεί που θέλω. Μόλις γίνει μονοψήφιος ο αριθμός εκεί θα είμαι πραγματικά χαρούμενη», εξήγησε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον Στέφανο Τσιτσιπά, τόνισε: «Είναι τρομερός παίκτης, με τεράστιο ταλέντο. Θα επιστρέψει πραγματικά εκεί που του αξίζει».

Η Μαρία Σάκκαρη αναφέρθηκε και στην προσωπική ζωή της και δήλωσε πως το βέβαιο είναι ότι ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη θα γίνει στην Κρήτη.

«Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα μία ημερομηνία, είναι πολύ δύσκολο με το πρόγραμμά μου. Πρέπει να βάλουμε κάτω το calendar του WTA και να δούμε ποια εβδομάδα δεν έχω τουρνουά. Σίγουρα θα γίνει προς το καλοκαίρι ή προς το φθινόπωρο. Και σίγουρα στην Κρήτη», δήλωσε σχετικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg5z1u8giuch?integrationId=40599y14juihe6ly}