Ο τενίστας αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το ματς.

Η ατυχία- και ένα μπαλάκι- χτύπησε τον Giovanni Mpetshi Perricard, με συνέπεια να αναγκαστεί να αποσυρθεί από το τουρνουά τένις του Μονπελιέ.

Ο 22χρονος Γάλλος τενίστας έπαιζε κόντρα στον συμπατριώτη του Arthur Géa, στον πρώτο γύρο, όταν κάποια στιγμή χτύπησε το μπαλάκι με το πλαίσιο της ρακέτας του, με συνέπεια αυτό να καταλήξει στο αριστερό μάτι του.

Ο Perricard γονάτισε κρατώντας το πρόσωπό του και σύντομα έγινε εμφανές ότι δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει, εξαιτίας του τραυματισαμού στο μάτι. Έτσι, αποσύρθηκε από το ματς.

Δείτε το στιγμιότυπο στο 06:15 του βίντεο

