Η νέα δράση περιλαμβάνει οικονομική ενίσχυση ύψους 2.000€ για κάθε γέννηση 3ου ή 4ου παιδιού για τις οικογένειες των εργαζομένων τους, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τον πυρήνα της πρωτοβουλίας “Public Kids+” με την παροχή “Family Welcome”. Παράλληλα, τα Public εγκαινιάζουν συνεργασία με τον Όμιλο Υγεία, με στόχο την ενημέρωση και υποστήριξη των εργαζομένων σε ζητήματα που αφορούν την οικογένεια, τη γονιμότητα και την υπογονιμότητα. Για τους επόμενους πέντε μήνες, θα πραγματοποιηθεί σειρά εκπαιδευτικών webinars, στα οποία οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με εξειδικευμένους επιστήμονες.

Στη συνεργασία με τον Όμιλο Υγεία περιλαμβάνονται και σημαντικές εκπτώσεις που θα προσφερθούν σε καθορισμένο αριθμό ζευγαριών των εργαζομένων, σχετικά με πλάνα οικογενειακού προγραμματισμού, όπως: 1) Πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης και 2) Πρόγραμμα κατάψυξης ωαρίων.

Τα Public συνεχίζουν την υποστήριξη στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, με αφετηρία τη δυναμική τους πρωτοβουλία Public Kids+, η οποία τον Δεκέμβριο ξεκίνησε καλύπτοντας τόσο τις οικογένειες των εργαζομένων, όσο και τις οικογένειες των πελατών, με οφέλη που απολαμβάνουν τα μέλη του δωρεάν προγράμματος ανταμοιβής Public+. Φυσικά, το πρόγραμμα Public Kids+ εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ για όλες τις οικογένειες με τρία και παραπάνω παιδιά και η συμμετοχή σε αυτό ολοκληρώνεται σε λίγα μόνο βήματα.

Συγκεκριμένα, τα προνόμια που απολαμβάνουν οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που συμμετέχουν στο Public+ είναι διπλάσια επιστροφή ευρώ στο Public Wallet τους, για όλες τις μόνιμες προσφορές της εταιρείας. Αυτό ισχύει για αγορές τόσο online, στο public.gr και στο public.cy, όσο και σε όλα τα φυσικά καταστήματα Public σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Public Kids+ είναι εύκολη και άμεση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν οποιοδήποτε κατάστημα Public ή “Public + home” και να επιδείξουν έγγραφο από αρμόδια αρχή που αποδεικνύει την ιδιότητά τους ως τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας, όπως η κάρτα πολυτέκνου της ΑΣΠΕ (για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά) ή επίσημη κάρτα τριτεκνίας (για τρίτεκνες οικογένειες). Όσοι δεν είναι ήδη μέλη του Public+ μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό και να αρχίσουν αμέσως να απολαμβάνουν τα διπλά προνόμια σε κάθε αγορά τους.

Με σταθερό προσανατολισμό στη φροντίδα της οικογένειας και τη στήριξη των πραγματικών αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας, τα Public συνεχίζουν να αναπτύσσουν δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους προς τις οικογένειες της χώρας και τη βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη.