Η Ελλάδα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που προτίθενται να αυστηροποιήσουν άμεσα τους κανόνες για τα κοινωνικά δίκτυα και την προστασία των παιδιών online.

Η Ελλάδα είναι «πολύ κοντά» στο να ανακοινώσει απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, δήλωσε ανώτερη κυβερνητική πηγή στο Reuters την Τρίτη.

Η πληροφορία έρχεται την ώρα που η Ισπανία ετοιμάζεται να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όσους είναι κάτω των 16 ετών, θεσπίζοντας νόμο που θα καθιστά, παράλληλα, προσωπικά υπεύθυνους τους CEO των πλατφορμών για περιεχόμενο μίσους.

Ελλάδα και Ισπανία εντάσσονται σε μια σειρά χωρών, όπως η Βρετανία και η Γαλλία, που εξετάζουν αυστηρότερες πολιτικές για τα κοινωνικά δίκτυα, μετά την Αυστραλία, η οποία τον Δεκέμβριο έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε την πρόσβαση παιδιών κάτω των 16 ετών σε τέτοιες πλατφόρμες.

Κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο εξετάζουν εξάλλου τον αντίκτυπο του χρόνου οθόνης των παιδιών στην ανάπτυξη και την ψυχική τους υγεία.

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη»

Υπενθυμίζεται πως πρωθυπουργός είχε αποκαλύψει πριν μερικούς μήνες πως η κυβέρνηση εξέταζε την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εκδήλωσης με τίτλο «Protecting Children in the Digital Age», ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υποστηρίξει πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να εξετάσει ακόμη και «την απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών μέσων μέσω του καθορισμού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης», σε στενή συνεργασία με διεθνείς εταίρους.

«Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε τις δυσκολίες στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών ως δικαιολογία για να μην κάνουμε κάτι για το πρόβλημα», σημείωνε τότε.