Οι ειδικοί περιμένουν νέα κορύφωση των κρουσμάτων μέσα στο Φλεβάρη και κρούουν το καμπανάκι και για τις εποχικές λοιμώξεις.

Το σαρωτικό πέρασμα της γρίπης συνεχίζεται με τα κρούσματα σε παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα να είναι ιδιαιτέρως αυξημένα. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η νόσος εξελίσσεται ήπια, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις με έντονα συμπτώματα, ενώ ορισμένα παιδιά μπορεί να αντιμετωπίσουν σοβαρές επιπλοκές, που ενδεχομένως να απαιτήσουν νοσηλεία.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ένα βρέφος νοσηλεύεται από την Παρασκευή 30 Γενάρη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) έχοντας νοσήσει με γρίπη. Το παιδί εισήχθη με βαριά συμπτώματα στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», αλλά ευτυχώς δεν χρειάστηκε διασωλήνωση και η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση. Παράλληλα ενημέρωσε ότι σε καλύτερη κατάσταση βρίσκεται η 4χρονη που νόσησε με βαριά συμπτώματα και εισήχθη εσπευσμένα την περασμένη εβδομάδα στη ΜΕΘ. Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο η κατάσταση της 4χρονης είναι βελτιούμενη, το παιδί έχει βγει από τη ΜΕΘ και νοσηλεύεται σε κλινική.

Παράλληλα οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πέραν της γρίπης υπάρχει έντονη έξαρση και στις εποχικές λοιμώξεις. Οι παιδίατροι προειδοποιούν τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να παρακολουθούν τα συμπτώματα των παιδιών και να τηρούν τα μέτρα προστασίας από τους ιούς του αναπνευστικού, όπως η υγιεινή των χεριών και η αποφυγή συνωστισμού, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της γρίπης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg2k011zkfsp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα μικρά παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για βαριά συμπτώματα και επιπλοκές. Όπως επισημαίνουν οι παιδίατροι, η επιδείνωση της κατάστασης μπορεί να είναι αιφνίδια και δεν συνοδεύεται πάντα από παρατεταμένο υψηλό πυρετό. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές, σπασμοί, πνευμονία αλλά και νευρολογικές εκδηλώσεις, όπως εγκεφαλίτιδα, που απαιτούν άμεση νοσηλεία.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται όταν το παιδί εμφανίζει:

πυρετό που αγγίζει ή ξεπερνά τους 39°C,

δυσκολία στην αναπνοή ή έντονη κόπωση,

σπασμούς ή μεταβολή στη συμπεριφορά,

απότομη επιδείνωση της γενικής εικόνας, ακόμη και χωρίς πυρετό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg2nmq4tz3sp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι γονείς καλούνται να μην υποτιμούν τα συμπτώματα, να αποφεύγουν την προσέλευση των παιδιών στο σχολείο όταν νοσούν και να απευθύνονται έγκαιρα στον παιδίατρο. Η σωστή ενημέρωση και η άμεση ιατρική παρέμβαση μπορούν να κάνουν τη διαφορά.