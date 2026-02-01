Η διαρροή στο εργοστάσιο «Βιολάντα» ήταν τόσο εκτεταμένη, με αποτέλεσμα το προπάνιο να είχε εισχωρήσει 25 μέτρα κάτω από το έδαφος.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα που οδήγησε στον θάνατο πέντε γυναίκες που εργάζονταν εκεί. Αυτή τη φορά, εργαζόμενη του εργοστασίου επιβεβαίωσε ότι μύριζε αέριο πριν την έκρηξη και μάλιστα αποκάλυψε ότι η μυρωδιά υπήρχε ήδη από το καλοκαίρι. Όταν, όπως είπε η ίδια, ενημέρωσαν τους υπεύθυνους, αυτοί τους καθησύχαζαν λέγοντας ότι πρόκειται για την αποχέτευση.

«Είχαμε 2-3 μέρες πριν το περιστατικό που μύριζε πιο έντονα. Το λέγαμε, μυρίζει γκάζι, το λέγαμε στους υπεύθυνους και μας απαντούσαν ότι μύριζε η αποχέτευση και ότι έκαναν τροφοδοσία αερίου. Υπήρχε από το καλοκαίρι μυρωδιά, άλλα πιο έντονα τις τελευταίες ημέρες πριν το περιστατικό. Οι υπεύθυνοι μας έλεγαν ότι θα ενημερώσουν και παίρναμε την απάντηση ότι μυρίζει η αποχέτευση» σημείωσε και συμπλήρωσε: «Δεν υπήρχαν άλλα προβλήματα στη δικιά μου πτέρυγα. Οποιοδήποτε πρόβλημα υπήρχε, έρχονταν οι αρμόδιοι και έφτιαχναν τα μηχανήματα. Είναι μια δουλειά κοντά στο σπίτι μου. Θα πήγαινα, αλλά υπάρχει ένας φόβος να μην ξαναγίνει το κακό».

Στο μικροσκόπιο οι διαβρωμένες σωληνώσεις

Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκονται και οι σωληνώσεις που εντοπίστηκαν διαβρωμένες. Το βασικό ερώτημα είναι τι προκάλεσε τη διάβρωση, η οποία ενδέχεται να οδήγησε σε διαρροή αερίου και τελικά στη φονική έκρηξη.

Ο αντιστράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος Σπυρίδων Βαρσάμης τονίζει ότι ένας ετήσιος έλεγχος στεγανότητας θα μπορούσε να είχε αποκαλύψει εγκαίρως το πρόβλημα, επισημαίνοντας πως η διαρροή δεν δημιουργείται μέσα σε μία ημέρα.

Παράλληλα, σημειώνει ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν πρέπει να υπάρχει οσμή υγραερίου σε κλειστό κύκλωμα, κάτι που θα έπρεπε να είχε κινητοποιήσει άμεσα τους αρμόδιους.

Δεν αποκλείεται επίσης το ενδεχόμενο οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν με βαριά μηχανήματα, μετά την κακοκαιρία «Ντάνιελ», να προκάλεσαν ζημιά στις σωληνώσεις στο επίμαχο σημείο.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Χημείας Μιχαήλ Χαλάρης εξηγεί ότι το προπάνιο νοθεύεται με μερκαπτάνη ώστε να γίνεται αντιληπτό από την οσμή, η οποία μοιάζει με μεθάνιο. Όπως σημειώνει, ενδέχεται οι αναφορές να υποτιμήθηκαν λόγω της συχνής πλήρωσης των δεξαμενών.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων Δημήτρης Αρμάγος θέτει ερωτήματα για το κατά πόσο μια επιχείρηση μπορεί να θεωρείται πρότυπο, όταν δεν αξιοποιεί τεχνολογικά μέσα που θα μπορούσαν να εντοπίσουν εγκαίρως μια πιθανή διαρροή. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για το αν υπήρχαν παρατυπίες στη βιομηχανική εγκατάσταση που θα έπρεπε να είχαν ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως προκύπτει από έγγραφο με ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου 2020, η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε διαπιστώσει ότι οι αποστάσεις τοποθέτησης των δύο δεξαμενών προπανίου δεν πληρούσαν τα μέτρα ασφαλείας. Δύο ημέρες αργότερα, ωστόσο, εκδόθηκε νέο έγγραφο με χορήγηση άδειας λειτουργίας και προθεσμία δύο ετών για την επανατοποθέτησή τους, αντί να υπάρξει παύση εργασιών και περαιτέρω έλεγχος.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας δήλωσε ότι η Περιφέρεια προσκομίζει όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν για την περίοδο 2011-2018, ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν αντικείμενο δικαστικής έρευνας.

Σταμάτησαν οι έρευνες υπό το φόβο νέας έκρηξης

Στο μεταξύ, διακόπηκαν προσωρινά οι έρευνες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», καθώς υπάρχουν φόβοι νέας έκρηξης εξαιτίας της εκτεταμένης διαρροής προπανίου.

Παρά την προσωρινή διακοπή των ερευνών, συνεχίζονται οι διαδικασίες ελέγχου των τεχνικών στοιχείων και των εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν παρατυπίες και αστοχίες, όπως η έλλειψη συστημάτων πυρασφάλειας στο υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Την Τρίτη (3/2) έχει προκηρυχθεί 24ωρη απεργία στα Τρίκαλα από την Ομοσπονδία γάλακτος, τροφίμων και ποτών, με συγκέντρωση στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και παράλληλη κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.