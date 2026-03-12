Οι 2 πλατφόρμες για να ενημερωθείτε και ψηφιακά για τους βαθμούς των παιδιών - Το καθεστώς γονικής άδειας και η βεβαίωση που χορηγούν τα σχολεία.

Το δεύτερο τρίμηνο για τους μαθητές Δημοτικών ολοκληρώθηκε και πλέον μετράμε αντίστροφα για την επίδοση των βαθμών στους γονείς. Σύμφωνα με το σχολικό πρωτόκολλο, το Β' τρίμηνο ολοκληρώθηκε στις 10 Μαρτίου και οι δάσκαλοι καλούνται έχοντας αξιολογήσει προσεκτικά την παρουσία των μαθητών στις τάξεις και την συμμετοχή τους στο μάθημα να καταθέσουν τις βαθμολογίες των μαθητών ώστε έως τις 23 Μαρτίου να δοθούν στους γονείς οι έλεγχοι προόδου.

Η επίδοση των βαθμών του Β΄ τριμήνου στα Δημοτικά δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να κάνουν χρήση της ειδικής γονικής άδειας, προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους. Η διαδικασία επίδοσης των ελέγχων θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόστηκε και στο πρώτο τρίμηνο. Για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, δηλαδή την Α΄ και τη Β΄ τάξη, η ενημέρωση των γονέων γίνεται περιγραφικά, χωρίς αριθμητική βαθμολογία, ώστε να αποτυπώνεται συνολικά η πρόοδος των μαθητών. Αντίθετα, για τις τάξεις από τη Γ΄ έως και τη ΣΤ΄ Δημοτικού οι γονείς θα λάβουν κανονικά τον έλεγχο προόδου του τριμήνου, στον οποίο θα αναγράφονται οι βαθμοί των μαθητών.

Η ημερομηνία και ο τρόπος παράδοσης των βαθμολογιών θα ανακοινωθούν τις προσεχείς από κάθε σχολική μονάδα ώστε οι εργαζόμενοι γονείς να προγραμματίσουν την γονική τους άδεια απρόσκοπτα ώστε να μπορέσουν να παρευρεθούν στο σχολείο για την ενημέρωση σχετικά με την επίδοση των παιδιών τους.

Χαρακτηριστική είναι η ενημέρωση σχολείου της Δυτικής Αττικής που ήδη απέστειλε στους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών τις οδηγίες για την επίδοση των βαθών. Όπως αναγράφεται «Σας ενημερώνουμε ότι για τις βαθμολογίες του Β’ τριμήνου, θα μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή eParents https://eschools.minedu.gov.gr/login την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026.»

Eκτός από έγχαρτη επίδοση των ελέγχων τριμήνου υπάρχει η δυνατότητα οι γονείς να δουν τους βαθμούς των παιδιών τους και μέσω της πλατφόρμας eParents προκειμένου να έχουν πλήρη αλλά και άμεση ενημέρωση για την πορεία των παιδιών τους στο σχολείο. Το μόνο που απαιτείται είναι να εισέλθουν στην εφαρμογή e-Parents και ταυτοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων στο Taxisnet προκειμένου να μπορέσουν να πληροφορηθούν τη βαθμολογία του Β’ τριμήνου. Συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς (γονέα/κηδεμόνα ή μαθητή) Επιλέξτε το παιδί σας (αν έχετε περισσότερα από ένα) Μεταβείτε στην καρτέλα Βαθμολογία / Έλεγχοι Προόδου για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα. Παράλληλα αρκετά σχολεία αποστέλλουν την βαθμολογία και μέσω Myschool στο email των γονέων/κηδεμόνων.

Βαθμοί Β' τριμήνου: Η βεβαίωση για γονική άδεια – Ποια η διαδικασία

Βάσει της νομοθεσίας δικαιούχοι της άδειας σχολικής παρακολούθησης των παιδιών και εν γένει της παρουσίας τους στο σχολείο είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Η άδεια αυτή χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής, ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος ο γονέας εργάζεται ή όχι και ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση. Χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών και δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που χορηγούνται στους εργαζόμενους οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα.

Μάλιστα οι γονείς μπορούν να ζητήσουν από το σχολείο του παιδιού να τους χορηγηθεί και βεβαίωση για γονική άδεια. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθούν τα σχολεία, οι γονείς που επιθυμούν σχετική βεβαίωση θα πρέπει να αποστείλουν εγκαίρως αίτημα μέσω email στη σχολική μονάδα. Με αυτόν τον τρόπο η γραμματεία του σχολείου μπορεί να προετοιμάσει το έγγραφο, ώστε να είναι διαθέσιμο την ημέρα της επίδοσης των βαθμών. Η βεβαίωση παραλαμβάνεται την ίδια ημέρα της επίδοσης βαθμών και ισχύει για την κάλυψη της απουσίας από την εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη γονική άδεια.